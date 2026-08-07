Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα μέσω αεροπορικής οδού. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας 37χρονος έφτασε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» από χώρα του εξωτερικού, έχοντας στις αποσκευές του δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας SKUNK.



Η ποσότητα που κατασχέθηκε ήταν 18,6 κιλά. Κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος φέρεται να είχε σκοπό να παραδώσει τα ναρκωτικά σε δύο ακόμη άτομα, ηλικίας 45 και 24 ετών, τα οποία επίσης συνελήφθησαν. Η υπόθεση ερευνάται για να διαπιστωθεί η προέλευση και ο τελικός προορισμός της κάνναβης.

Και οι τρεις συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026, σε περιοχή της Αττικής, -3- άτομα, ηλικίας 37, 45 και 24 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια μέσω της αεροπορικής οδού, διακίνηση και καλλιέργεια κάνναβης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών.



Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, κατόπιν εξακριβώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίστηκε ο 37χρονος, κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», να εισάγει δύο συσκευασίες με -18- κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την παράδοση και περαιτέρω διακίνησή της από τον 45χρονο και 24χρονο.



Ακολούθως, ο 37χρονος αποπειράθηκε να παραδώσει στον 45χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό του 24χρονου, βαλίτσα που περιείχε την ποσότητα κάνναβης, πράξη η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω της άμεσης σύλληψής τους από τους αστυνομικούς.



Σε έρευνα που έγινε στη συνέχεια σε οικία του 45χρονου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 24χρονος, βρέθηκαν νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού βάρους -60- γραμμαρίων, εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης με πλαίσιο αλουμινίου, μετρητής θερμοκρασίας και -3- πλαστικά δοχεία με λίπασμα, καθώς και -4- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 50-70 εκατοστών.



Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους -18- κιλών και -60- γραμμαρίων,

εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης,

4 δενδρύλλια κάνναβης,

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

2 ζυγαριές ακριβείας,

μαχαίρι τύπου στιλέτο,

το χρηματικό ποσό των -240- ευρώ και

βαλίτσα.

Σημειώνεται ότι ένας από τους κατηγορουμένους έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και άλλα αδικήματα.



Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.