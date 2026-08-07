Ο Ζοφρέ Μονκαντά ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας επιτελικό ρόλο σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό δίκτυο του Βαγγέλη Μαρινάκη, που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Ρίο Άβε. Ο 40χρονος Γάλλος αποχώρησε στις αρχές του καλοκαιριού από τη Μίλαν, έπειτα από οκτώ χρόνια παρουσίας στους «ροσονέρι», στο πλαίσιο των εκτεταμένων αλλαγών που αποφάσισε η διοίκηση μετά την απογοητευτική περσινή σεζόν. Η αναδιοργάνωση αφορούσε τόσο το τεχνικό επιτελείο όσο και τα στελέχη που είχαν την ευθύνη του αγωνιστικού σχεδιασμού.

Η συμφωνία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη θεωρείται ουσιαστικά ολοκληρωμένη και απομένει μόνο η επίσημη επιβεβαίωσή της. Παράλληλα, η άφιξη του Μονκαντά δεν επηρεάζει τη σημερινή οργανωτική δομή του Ολυμπιακού, καθώς ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς παραμένει στη θέση του αθλητικού διευθυντή, ο Ακκά συνεχίζει ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και ο Κριστιάν Καρεμπέ εξακολουθεί να έχει τον ρόλο του στρατηγικού συμβούλου.