Η τραγωδία που ακολούθησε τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα έχει οδηγήσει τις ισπανικές αρχές σε έναν αγώνα δρόμου για την αναγνώριση των θυμάτων, την ώρα που δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να ζουν με την αγωνία, αναζητώντας πληροφορίες για συγγενείς που εξακολουθούν να αγνοούνται. Η αστυνομία και οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες έχουν ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό, καθώς οι διαδικασίες ταυτοποίησης των 80 νεκρών εξελίσσονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς αναμένεται να ταφούν στη Θέουτα μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Για όσες σορούς δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί, οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και δειγμάτων DNA, ενώ οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους.

«Δεν έχουμε ακούσει τίποτα άλλο»

Η πρωτοφανής έκταση της μεταναστευτικής εισροής και ο μεγάλος αριθμός θυμάτων ξεπέρασαν τις δυνατότητες της πενταμελούς ιατροδικαστικής ομάδας της Θέουτα, η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους είχε διαχειριστεί συνολικά μόλις 76 θανάτους.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, οκτώ επιπλέον υπάλληλοι μεταφέρθηκαν από την ηπειρωτική Ισπανία, ενώ σε πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο δημιουργήθηκε μεγαλύτερος χώρος νεκροτομείου ώστε να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες.

«Αντιμετωπίσαμε τέτοιο αριθμό θυμάτων που ξεπεράστηκαν οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας, Μανουέλ Απαρθέρο, ο οποίος ανέλαβε την πιστοποίηση των θανάτων των μεταναστών που μεταφέρθηκαν στις ακτές στις 30 Ιουλίου.

Την ώρα που οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες εργάζονται αδιάκοπα εδώ και μία εβδομάδα, οι συγγενείς των αγνοουμένων παραμένουν σε κατάσταση αγωνίας. Μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχή παρακολούθηση των ειδήσεων και με το τηλέφωνο διαρκώς δίπλα τους, περιμένουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής από τους δικούς τους ανθρώπους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 26χρονος Τζαμάλ Μπαχλούλ, ο οποίος αναζητά τον 22χρονο αδελφό του, Μοχάμεντ, εργαζόμενο στις κατασκευές. Όπως ανέφερε, ο νεαρός έφυγε από το σπίτι της οικογένειας στην Ταγγέρη και η τελευταία φορά που επικοινώνησαν ήταν στις 30 Ιουλίου.

«Δεν έχουμε ακούσει τίποτα άλλο», δήλωσε ο Μπαχλούλ. «Δεν γνωρίζουμε εάν είναι στη Θέουτα ή εάν πέθανε».

Παράλληλα, και άλλοι συγγενείς μεταβαίνουν στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, ζητώντας απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές και επισκεπτόμενοι τα τοπικά νεκροτομεία στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 72.000 άνθρωποι πέρασαν παράνομα από το Μαρόκο στη Θέουτα μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι πολλοί από τους 80 μετανάστες, οι σοροί των οποίων ανασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν στην ακτή, έχασαν τη ζωή τους από καρδιοπνευμονική ανακοπή, η οποία, σύμφωνα με παθολόγους, αποτελεί συνηθισμένη αιτία θανάτου σε περιπτώσεις πνιγμού.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί μόνο τέσσερα από τα θύματα, είτε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων που υπήρχαν ήδη στις ισπανικές βάσεις δεδομένων είτε μέσω ανάλυσης DNA. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες επιβεβαίωσης της ταυτότητας ακόμη τεσσάρων ανθρώπων, όπως ανέφερε τοπικό δικαστήριο σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά χθες.

Η ισπανική αστυνομία έχει ήδη διαβιβάσει τα δακτυλικά αποτυπώματα των νεκρών στις Αρχές του Μαρόκου, οι οποίες δημιούργησαν ειδικό γραφείο στα σύνορα. Εκεί οι συγγενείς μπορούν να δηλώνουν την εξαφάνιση προσώπων και να καταθέτουν δείγματα DNA. Σύμφωνα με το δικαστήριο, έως χθες είχαν καταγραφεί συνολικά 19 σχετικές δηλώσεις.

Η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων ακολουθεί το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε πολύνεκρα περιστατικά, όπως φυσικές καταστροφές ή μεγάλα δυστυχήματα, μεταξύ των οποίων και η σιδηροδρομική τραγωδία της Αδαμούθ τον Ιανουάριο.

Στο παρελθόν, φιλανθρωπικές οργανώσεις είχαν επικρίνει την ισπανική κυβέρνηση επειδή δεν εφάρμοζε αντίστοιχες διαδικασίες σε τραγωδίες με θύματα μετανάστες, όπως το ναυάγιο ανοικτά των Καναρίων Νήσων το 2024, στο οποίο εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Ο Μανουέλ Απαρθέρο διευκρίνισε ότι όλοι οι νεκροί μετανάστες θα ταφούν στη Θέουτα τις επόμενες ημέρες, εκτός εάν οι συγγενείς ζητήσουν τον επαναπατρισμό κάποιας σορού που έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Όπως εξήγησε, υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποτέφρωσης στο εξωτερικό, εφόσον δοθεί σχετική δικαστική άδεια.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε νεκροτομής, οι ιατροδικαστικές ομάδες φροντίζουν ώστε η διαχείριση των σορών να γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Ισλάμ, όπως επισήμανε ο Απαρθέρο.

«Σεβόμαστε την ιδεολογία και τη θρησκεία τους», ανέφερε.

Η Ισπανία ελπίζει να αρχίσει η μεταφορά ανήλικων μεταναστών

Η υπουργός Νεολαίας της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ελπίζει να αρχίσει η μεταφορά ανήλικων μεταναστών από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στην ηπειρωτική χώρα εντός εβδομάδων.

Η Σίρα Ρέγο διευκρίνισε ότι 1.342 ανήλικοι έχουν καταχωρισθεί μέχρι στιγμής και ότι θα φέρουν περισσότερο προσωπικό από την ηπειρωτική χώρα για να βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή.

«Βάζουμε σε προτεραιότητα τα κορίτσια, και τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι κάτω των 13 ετών», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη διάρκεια ταξιδιού της στη Θέουτα.