Κύμα οργής και σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο η γνωστή Ισπανίδα ακροδεξιά ακτιβίστρια Ισαμπέλ Περάλτα καταγράφεται να προβαίνει σε ναζιστικό χαιρετισμό. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.



Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αμέσως την εντονότατη καταδίκη τόσο στην Ισπανία όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ των παραγόντων που πήραν θέση ήταν και ο δήμαρχος της γαλλικής πόλης Μονπελιέ, Μικαέλ Ντελαφός, ο οποίος εξέφρασε την εντονότατη δυσαρέσκειά του για το συμβάν, χαρακτηρίζοντας δημόσια τη συγκεκριμένη σκηνή ως μια «ντροπιαστική εικόνα» που προσβάλλει τις δημοκρατικές αξίες.

Η ακροδεξιά ακτιβίστρια Ισαμπέλ Μεδίνα Περάλτα, εμβληματική μορφή του νεοναζιστικού κινήματος στην Ισπανία, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας όταν προέβη σε ναζιστικό χαιρετισμό έξω από την πρεσβεία του Μαρόκου στη Μαδρίτη.



Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου ισπανικό δικαστήριο επικύρωσε την ποινή φυλάκισης ενός έτους που της είχε επιβληθεί για ρητορική μίσους κατά Μαροκινών και μουσουλμάνων μεταναστών.

Η Περάλτα, επικεφαλής της διαλυμένης νεοναζιστικής οργάνωσης Bastión Frontal, καταδικάστηκε αρχικά τον Απρίλιο του 2025 από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Μαδρίτης για πρόκληση διακρίσεων και μίσους, μετά από συγκέντρωση του 2021 έξω από τη μαροκινή πρεσβεία στην οποία παρακινούσε σε βία κατά Μαροκινών και μουσουλμάνων μεταναστών.



Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματικό πρόστιμο, κρίνοντας ότι οι δηλώσεις της είχαν ως στόχο την προσβολή των Μαροκινών μεταναστών και την καλλιέργεια εχθρότητας απέναντί τους. Η καταδίκη αυτή επιβεβαιώθηκε μεταγενέστερα στις 31 Ιουλίου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης, το οποίο απέρριψε την έφεση και διατήρησε την πλήρη ποινή, μαζί με πρόσθετες κυρώσεις όπως η απαγόρευση ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων και η αφαίρεση διαδικτυακού περιεχομένου.

Στο επίκεντρο της αρχικής υπόθεσης ήταν η διαμαρτυρία του 2021 μετά από κύμα εντάσεων για τη μεταναστευτική κρίση στη Σεούτα, όπου η Περάλτα εκστόμισε ρατσιστικά συνθήματα. Το δικαστήριο τόνισε ότι οι δηλώσεις δεν αποτελούσαν θεμιτή κριτική στη κυβερνητική πολιτική, αλλά κάλεσμα σε εχθρότητα.

Η οργάνωση Bastión Frontal συνδέθηκε με νεοναζιστική ιδεολογία και βία. Ιδρύθηκε το 2020 και προσπάθησε να στρατολογήσει νέους 15 έως 25 ετών για «επιχειρήσεις κυνηγιού» κατά ανήλικων μεταναστών. Το κόμμα αυτό, μαζί με το νεοναζιστικό κόμμα «Εθνικός Νοέμβριος» στο οποίο είναι μέλος η Περάλτα, εμφανίζονται συχνά στο δημόσιο διάλογο με ρατσιστικά μηνύματα, μετατρέποντας την ίδια σε σύμβολο του ακραίου χώρου.

Η πολιτική κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου στην Ισπανία

Η υπόθεση αναδεικνύει την κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου στην κυρίαρχη πολιτική σκηνή της Ισπανίας. Το ακροδεξιό κόμμα Vox χρησιμοποίησε την κρίση στη Σεούτα ζητώντας κλείσιμο των συνόρων, μόνιμη ανάπτυξη του στρατού και μαζικές απελάσεις.

Κατά την έξαρση στη Σεούτα στα τέλη Ιουλίου, η εθνική εκπρόσωπος του Vox, Ισαμπέλ Πέρεθ Μονίνο, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «χώρος για κανέναν άλλον» στην Ισπανία, περιγράφοντας τις αφίξεις ως «πραγματική εισβολή» από «παράνομους μετανάστες» και «άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας».

Ο ηγέτης του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, πήγε γηραιότερα αποκαλώντας την κατάσταση «εισβολή» και «πολεμική πράξη που προωθείται από το Μαρόκο», απαιτώντας στρατιωτικοποίηση των συνόρων και απελάσεις.

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα σκλήρυνε επίσης τη γλώσσα του. Ο ηγέτης Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό περιέγραψε τις αφίξεις ως «σκεπτόμενη κατάληψη», ενώ η πρόεδρος της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαιθ Αγιούσο άφησε να εννοηθεί ότι το Μαρόκο δοκιμάζει την κυριαρχία της Ισπανίας σε Σεούτα και Μελίγια.