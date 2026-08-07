Μια νέα και ιδιαίτερα ισχυρή αμυντική σχέση διαμορφώνεται ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, με τις τρεις χώρες να υπογράφουν σήμερα στη Μέκκα συμφωνία κοινής άμυνας, η οποία προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από αυτές θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών.

Η διατύπωση αυτή προσδίδει στη συμφωνία ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος και δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συλλογικής αποτροπής σε μια ήδη εξαιρετικά εύθραυστη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα, όμως, Άγκυρα και Ριάντ έσπευσαν να στείλουν καθησυχαστικά μηνύματα προς τις γειτονικές χώρες, επιμένοντας ότι η νέα αμυντική «ομπρέλα» δεν στρέφεται εναντίον κανενός.

Το μήνυμα που επιχειρούν να εκπέμψουν είναι σαφές: πρόκειται, όπως υποστηρίζουν, για έναν αμυντικό μηχανισμό και όχι για τη δημιουργία ενός νέου στρατιωτικού άξονα στην περιοχή.

Η «Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας» υπογράφηκε από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρίγκιπα διάδοχο και πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

Στην καρδιά της βρίσκεται η αρχή της συλλογικής άμυνας: εξωτερική ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων.

Η Άγκυρα: «Η συμφωνία δεν στοχεύει καμία χώρα»

Η Τουρκία ήταν από τις πρώτες που επιχείρησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις που δημιουργεί μια τόσο ισχυρή αμυντική δέσμευση.

Ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, τόνισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η συμφωνία δεν έχει ως στόχο κάποιο συγκεκριμένο κράτος και παρουσίασε τη συνεργασία ως εργαλείο για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, της Αυτού Εξοχότητας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μια ισχυρή Τουρκία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη συμβολή στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα, απέναντι σε ένα μεταβαλλόμενο και ολοένα πιο σύνθετο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, μέσω των στρατηγικών συνεργασιών που έχει αναπτύξει με φίλες και αδελφές χώρες.

Η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, που υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν, αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για την περαιτέρω εδραίωση, πάνω σε στρατηγικές βάσεις, της κοινής μας ιστορίας, των βαθιά ριζωμένων αδελφικών δεσμών μας και της ισχυρής βούλησής μας για αλληλεγγύη.

Η Συμφωνία της Μέκκας, η οποία δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας, θα ενισχύσει την κοινή ασφάλεια και τη συλλογική αποτροπή των τριών χωρών, ενώ παράλληλα θα προωθήσει τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και τη στρατιωτική διαλειτουργικότητα, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας.

Η ισχυρή βούληση που επιδεικνύουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν αποτελεί απτή έκφραση της προσήλωσης στις κοινές αξίες αδελφών εθνών, τα οποία στέκονται το ένα στο πλευρό του άλλου στις δύσκολες στιγμές, καθώς και της αποφασιστικότητάς τους να οικοδομήσουν από κοινού και με αλληλεγγύη την αρχιτεκτονική ασφαλείας του μέλλοντος.

Εύχομαι αυτή η ιστορική συμφωνία που υπογράφηκε στη Μέκκα να αποβεί προς όφελος των τριών αδελφών χωρών και ελπίζω ότι η βαθιά ριζωμένη αδελφοσύνη και η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο».

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü Türkiye, değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş ülkelerle geliştirdiği stratejik iş birlikleriyle bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmayı kararlılıkla… pic.twitter.com/ixG0YTzxFS — Burhanettin Duran (@burhanduran) August 7, 2026



Το Ριάντ βάζει «φρένο» και στα σενάρια για πυρηνική ομπρέλα

Ακόμη πιο αναλυτικό ήταν το μήνυμα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία θέλησε να ξεκαθαρίσει όχι μόνο ότι η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κάποιου κράτους, αλλά και ότι δεν αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συγκρότηση στρατιωτικού ή θρησκευτικού μπλοκ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ρητή αναφορά του Ριάντ ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με «πυρηνικές φιλοδοξίες» ή με κούρσα εξοπλισμών. Το Πακιστάν διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, γεγονός που καθιστά αναπόφευκτα ευαίσθητη οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από το εύρος των εγγυήσεων ασφαλείας που προβλέπει μια τέτοια συμφωνία.

Ο Σαουδάραβας υφυπουργός αρμόδιος για τη δημόσια διπλωματία, Ραγιέντ Κρίμλι, ανέφερε στο X:

«Η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας αντανακλά το βάθος και τον μακροχρόνιο χαρακτήρα των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, και αποτελεί την κατάληξη λεπτομερών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν επί σειρά ετών.

Η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας δίνει τη δυνατότητα στις τρεις υπογράφουσες χώρες να αναπτύξουν κοινές αμυντικές δυνατότητες, να ενισχύσουν τη στρατηγική αποτροπή, να αυξήσουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και να αναπτύξουν περαιτέρω και να ενοποιήσουν τις επιμέρους αμυντικές τους δυνατότητες, προκειμένου να αντιμετωπίζουν από κοινού οποιαδήποτε απειλή κατά της ασφάλειας και της προστασίας τους.

Βάσει της συμφωνίας, οποιαδήποτε εξωτερική ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών.

Η συμφωνία δεν αποτελεί προσπάθεια δημιουργίας ενός στρατιωτικού άξονα ή ενός σεκταριστικού μπλοκ. Ούτε συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες ή με μια κούρσα εξοπλισμών. Αντιθέτως, επικεντρώνεται στην οικοδόμηση βιώσιμων δυνατοτήτων.

Η συμφωνία δεν συνάπτεται εις βάρος των ισχυρών και στρατηγικών σχέσεων του Βασιλείου με τους εταίρους του στον Κόλπο, στον αραβικό κόσμο και διεθνώς. Δεν συνιστά απειλή για την ασφάλεια οποιασδήποτε χώρας στην περιοχή, ούτε αποτελεί κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ οποιωνδήποτε δύο κρατών.

Η συμφωνία δεν υπερισχύει ούτε αντικαθιστά οποιαδήποτε υφιστάμενη διμερή ή πολυμερή συμφωνία μεταξύ των τριών χωρών ή μεταξύ αυτών και άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών».

The Makkah Joint Defense Agreement reflects the depth and longstanding nature of the strategic relations among the three countries, which have developed over several decades, and represents the culmination of detailed negotiations conducted over a number of years.



The Makkah… — AMB Dr. Rayed Krimly (@Rayedkrimly) August 7, 2026



Το ισχυρό μήνυμα πίσω από τις διαβεβαιώσεις

Οι καθησυχαστικές δηλώσεις δεν αναιρούν το γεγονός ότι η συμφωνία δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα ασφαλείας. Η Τουρκία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ, το Πακιστάν είναι πυρηνικά εξοπλισμένο και η Σαουδική Αραβία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές και ενεργειακές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής.

Η μεταξύ τους δέσμευση ότι ένα ένοπλο πλήγμα εναντίον του ενός θα αφορά και τους άλλους δύο είναι, επομένως, πολύ πιο ισχυρή από μια συνηθισμένη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας.

Αυτό εξηγεί και την επιμονή των δύο κυβερνήσεων να υπογραμμίσουν δημόσια τι δεν είναι η συμφωνία: δεν στρέφεται εναντίον συγκεκριμένης χώρας, δεν συγκροτεί σεκταριστικό μπλοκ, δεν αποτελεί πυρηνική συμμαχία και δεν καταργεί τις υπάρχουσες διεθνείς δεσμεύσεις των τριών κρατών.

Το Ριάντ επιχείρησε μάλιστα να διαβεβαιώσει ειδικά τους εταίρους του στον Κόλπο και στον αραβικό κόσμο ότι η νέα σχέση με την Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ δεν οικοδομείται εις βάρος των υφιστάμενων συμμαχιών του.