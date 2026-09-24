Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στη φετινή Euroleague αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπασκόνια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στη φετινή σεζόν με στόχο να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν τον περασμένο Μάιο στο Telecom Center Athens και ταξίδεψαν με 13 παίκτες στη Βιτόρια για την πρεμιέρα με τη Μπασκόνια.

Ο Μπαρτζώκας δεν είχε στη διάθεσή του τον Μιλουτίνοφ για τους αγώνες του Euroleague Super Cup με τις Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης, υπολογίζει κανονικά σε αυτόν όμως για το ματς με τη Μπασκόνια καθώς βρίσκεται στη 12άδα. Αντιθέτως, εκτός έμεινε ο Αντώνης Καραγιαννίδης.

Στη 12άδα του Ολυμπιακού βρίσκονται οι ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.