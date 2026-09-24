Ένα ακόμη βήμα στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έγινε με την έγκριση από το αμερικανικό State Department πιθανής συμφωνίας μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 101 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία δεν αφορά την απόκτηση νέων αεροσκαφών, αλλά την ενίσχυση της υποστήριξης των μέσων που ήδη διαθέτει η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, με στόχο τη διατήρηση υψηλών επιπέδων διαθεσιμότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η αμερικανική έγκριση αφορά ένα πακέτο που περιλαμβάνει ανταλλακτικά, εξαρτήματα, τεχνικές υπηρεσίες και εργασίες επισκευής υλικού, ώστε τα αεροσκάφη του ελληνικού στόλου να παραμένουν ενεργά και αξιόμαχα.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα FMS

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Bureau of Political-Military Affairs του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα έχει ζητήσει:

ανταλλακτικά και εξαρτήματα αεροσκαφών,

παρελκόμενα και αναλώσιμα,

υπηρεσίες επισκευής και επαναφοράς εξοπλισμού σε επιχειρησιακή κατάσταση,

τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες μηχανικών.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες που παρέχονται από την αμερικανική κυβέρνηση και πιθανούς αναδόχους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης του στόλου.

Το λεγόμενο «repair and return support» αποτελεί βασικό στοιχείο τέτοιων προγραμμάτων, καθώς επιτρέπει την επισκευή υλικού και την επιστροφή του σε ενεργή χρήση.

Εστίαση στη διαθεσιμότητα και όχι στην απόκτηση νέων μέσων

Η συγκεκριμένη έγκριση διαφοροποιείται από μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν την αγορά νέων οπλικών συστημάτων.

Στην προκειμένη περίπτωση, το βάρος πέφτει στη διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας του υφιστάμενου ελληνικού αεροπορικού στόλου.

Όπως αναφέρει η αμερικανική πλευρά, η πιθανή πώληση θα ενισχύσει την ικανότητα της Ελλάδας να υποστηρίζει τα αεροσκάφη της και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας στην περιοχή.

Η Ουάσιγκτον εντάσσει τη συμφωνία στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, τον οποίο χαρακτηρίζει παράγοντα σταθερότητας στην Ευρώπη.

Η θέση των ΗΠΑ για την περιφερειακή ισορροπία

Στην ανακοίνωση του State Department επισημαίνεται ότι η πιθανή συμφωνία δεν αναμένεται να αλλάξει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν αφορά την εγκατάσταση επιπλέον αμερικανικού προσωπικού στην Ελλάδα.

Η τελική μορφή της συμφωνίας θα καθοριστεί σε επόμενο στάδιο, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες του αμερικανικού συστήματος προμηθειών. Ο ανάδοχος και οι ακριβείς υπηρεσίες θα προσδιοριστούν κατά τη φάση των συμβάσεων.

Εφόσον υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη, αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του τελικού αγοραστή και του αναδόχου.

Έως 101 εκατ. δολάρια η εκτιμώμενη αξία

Το ποσό των 101 εκατ. δολαρίων αποτελεί τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία του πακέτου στο παρόν στάδιο και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό θα είναι το τελικό κόστος της συμφωνίας.

Η έγκριση του State Department ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση της διαδικασίας FMS, κατά την οποία θα καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι ανάγκες της ελληνικής πλευράς και οι επιμέρους συμβάσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει τον ήδη στενό αμυντικό δεσμό Αθήνας και Ουάσιγκτον, με επίκεντρο τη συντήρηση και την επιχειρησιακή αξιοποίηση των υπαρχόντων δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας.