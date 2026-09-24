Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί για την πρεμιέρα της Euroleague και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς καθώς βρίσκεται στη 12άδα.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε προαναγγείλει την Τετάρτη (23/9), στις δηλώσεις του, την επιστροφή του Έλληνα φόργουορντ στη δράση και μία μέρα μετά ήρθε και η τυπική επιβεβαίωση καθώς είναι στη 12άδα των «πράσινων».

Ο Ομπράντοβιτς δεν έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστα Σλούκα και Μουστάφα Φαλ, αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι για το «τριφύλλι» που θέλει να μπει με νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Στη 12άδα του Παναθηναϊκού είναι οι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Μαντζούκας.