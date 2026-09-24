Νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ – Ιράν προκαλούν δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου, ο οποίος υποστήριξε ότι μια νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης αποτελεί «θέμα χρόνου», κατηγορώντας το Ιράν ότι επιταχύνει την ενίσχυση των πυρηνικών του υποδομών.

Οι δηλώσεις μεταδόθηκαν από το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadath, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμη ισραηλινή πηγή.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το Ισραήλ παρακολουθεί κινήσεις του Ιράν για την επανενεργοποίηση και την καλύτερη προστασία τμημάτων του πυρηνικού του προγράμματος, ενόψει πιθανής νέας επίθεσης.

Στο επίκεντρο το «Pickaxe Mountain» κοντά στη Νατάνζ

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί αυξημένη δραστηριότητα στην περιοχή Κουχ-ε Κολάνγκ Γκαζ Λα, γνωστή και ως «Pickaxe Mountain», κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι προσπάθειες αφορούν τη μεταφορά και την ενίσχυση της προστασίας τμημάτων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Η συγκεκριμένη υπόγεια εγκατάσταση έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών την θεωρούν πιθανό χώρο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ευαίσθητου πυρηνικού υλικού.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) είχε αναφέρει ότι η υπηρεσία έχει παρατηρήσει κατασκευαστική δραστηριότητα στην περιοχή.

Το Ισραήλ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει νέα πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων εφόσον, όπως ανέφερε, η Τεχεράνη ξεπεράσει τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ.

Όπως είπε, μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να γίνει είτε σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε αυτόνομα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για μια νέα σύγκρουση με το Ιράν «ανά πάσα στιγμή».

Οι δηλώσεις αυτές δεν συνοδεύτηκαν από δημόσια τοποθέτηση της ιρανικής πλευράς.

Συνεχίζεται ο διάλογος ΗΠΑ – Ιράν

Την ίδια στιγμή, οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης συνεχίζονται.

ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποίησαν την Τρίτη έμμεσες συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τις πρώτες επαφές αυτού του επιπέδου από τα μέσα Ιουνίου.

Μετά τις συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επαφές «πήγαν πολύ καλά».

Ωστόσο, ο Ισραηλινός αξιωματούχος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο οι διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Υποστήριξε ότι ο συντονισμός Ισραήλ – ΗΠΑ παραμένει «ισχυρός και συνεχής», παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς στη διαχείριση της κρίσης.

Ισραηλινές ανησυχίες για περιφερειακή κλιμάκωση

Σύμφωνα με το Al-Hadath, ο Ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι η οικονομική πίεση και οι εσωτερικές εντάσεις στο Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Τεχεράνη σε στρατιωτική αντίδραση στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και εναντίον του Ισραήλ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αποτροπή ενός πυρηνικού Ιράν απαιτεί, κατά την άποψή του, μια ευρύτερη πολιτική αλλαγή στο εσωτερικό της χώρας.

Η δήλωση αυτή αποτελεί θέση της ισραηλινής πλευράς και εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει ειρηνικούς σκοπούς, ενώ το Ισραήλ και ορισμένες δυτικές χώρες εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές στρατιωτικές διαστάσεις.