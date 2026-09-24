«Δεν υπάρχουν κοστολογημένα θαύματα μέσα σε δωμάτια», ανέφερε ο Απόστολος Γκλέτσος μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει χάσει πολύ καλή του φίλη σε παρόμοιο περιστατικό. Ο ηθοποιός μίλησε για την ανάγκη ελέγχων στις ιατρικές πράξεις, αλλά και για την προσοχή που, όπως είπε, χρειάζεται να δείχνουν οι ίδιοι οι πολίτες.

Καλεσμένος στο «Χαμογέλα και Πάλι», αναφέρθηκε αρχικά σε περιστατικά που, όπως είπε, έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, κάνοντας παράλληλα μια προσωπική αποκάλυψη.

«Δεν μπορούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να είναι παντού και πάντα, όλο το 24ωρο, και να κάνουν ελέγχους, γιατί πάντα το έγκλημα είναι μπροστά από κάθε ελεγκτικό μηχανισμό. Βεβαίως πρέπει να γίνονται συνεχόμενοι έλεγχοι και να βλέπεις τι γίνεται. Δυστυχώς, το πεδίο έδειξε ότι είχαμε κι άλλο κρούσμα πριν από δύο χρόνια. Μια συμπολίτισσά μας, μια ποινικολόγος, άφησε την τελευταία της πνοή σε παρόμοιο περιστατικό. Εγώ έχω χάσει πολύ καλή μου φίλη με αντίστοιχο τρόπο», ανέφερε.

Η αναφορά του στην προσωπική ευθύνη

Στη συνέχεια, ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε για τον ρόλο που έχει ο ίδιος ο ασθενής όταν καλείται να αποφασίσει αν θα υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν αναφερόταν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Πρέπει να έχουμε τα μάτια, τα αυτιά μας και το μυαλό μας. Σίγουρα κάποιος πρέπει να τους ελέγχει. Όταν στήνεται ένα δωμάτιο και βαφτίζεται ιατρείο και μέσα είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι ούτε καν γιατρός με ειδικότητα και φέρνει ένα μηχάνημα, θα πάω να μπω εγώ, να βάλω το αίμα μου σε σειρά με αυτό το μηχάνημα; Δεν μιλάω για τον αείμνηστο Γιώργο. Το αίμα μας είναι η ζωή μας και να στρεσάρω τα όργανά μου και κυρίως την καρδιά μου; Αν είναι δυνατόν».

Ο ίδιος συνέδεσε όσα είπε με τις δικές του εμπειρίες από ζητήματα υγείας, εξηγώντας ότι αυτές τον έχουν κάνει πιο επιφυλακτικό απέναντι σε διαδικασίες που δεν πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον που ο ίδιος θεωρεί ασφαλές.

«Έχω πάει να μου πουν τα χαρτιά κι εγώ, αλλά δεν έθεσα τη ζωή μου σε κίνδυνο. Θα σας πω κάτι: εγώ δεν είμαι ο μέσος όρος, επειδή όταν είχα προβλήματα στην υγεία μου είμαι πολύ υποψιασμένος».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε ειδικά σε διαδικασίες που σχετίζονται με το αίμα και την αιμοκάθαρση, εξηγώντας γιατί ο ίδιος δεν θα επέλεγε να προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία χωρίς τις προϋποθέσεις που θεωρεί απαραίτητες.

«Όταν βλέπω ότι ένας άνθρωπος μπαίνει σε ένα δωμάτιο και του λέει “κάτσε να σου βγάλω το αίμα”, ουσιαστικά αιμοκάθαρση, πάνε σε ειδικά νοσοκομεία, είναι δίπλα εντατικές, και θα μπαίνω εγώ με τίποτα; Όμως εγώ έχω μεγάλη εκπαίδευση στο τι σημαίνει ιατρική πράξη».

«Αυτοί που λένε ότι “με 10.000 θα σου λύσω το πρόβλημα”, είναι ψέμα»

Ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε ακόμη σε πρακτικές που, όπως είπε, παρουσιάζουν γρήγορες λύσεις σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, συνδέοντας τις υποσχέσεις αυτές με υψηλό οικονομικό κόστος.

«Από εδώ και πέρα, τα κοστολογημένα θαύματα που τάζουν δεν είναι θαύματα. Να τα βρείτε στα νοσοκομεία, με τους γιατρούς που θα σου πουν “αυτή είναι η σκάλα, εγώ μπορώ να σε ανεβάσω στο πρώτο σκαλοπάτι και μετά θα πάμε μαζί στο δεύτερο”».

Και συνέχισε με μια χαρακτηριστική φράση: «Αυτοί που λένε ότι “με 10.000 θα σου λύσω το πρόβλημα”, είναι ψέμα».

Στο τέλος της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο γνώριζε από τα νεανικά τους χρόνια και με τον οποίο, όπως είπε, είχε συναντηθεί πολλές φορές στο πλαίσιο κοινών παρεών.

«Από εδώ και πέρα, που θρηνήσαμε αυτόν τον άδικο χαμό αυτού του τόσο αγαπητού και μεγάλου καλλιτέχνη, τον ήξερα και όταν ήμασταν πιο νέοι βρισκόμασταν πολύ συχνά σε κοινές παρέες και τα λέγαμε. Ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί, θαυμάσιο, καταπληκτικό παιδί».

Κλείνοντας, ο Απόστολος Γκλέτσος είπε: «Μετά από αυτό ας ξυπνήσουμε. Δεν υπάρχουν κοστολογημένα θαύματα μέσα σε δωμάτια».