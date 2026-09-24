Μια ακόμη στιγμή που τράβηξε την προσοχή κατάφερε να δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με αφορμή την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και μια αναφορά του στη σύζυγο του Κινέζου ηγέτη.

Μέσα στο κλίμα θετικής υποδοχής που συνόδευσε τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να εκφράσει δημόσια την εκτίμησή του προς το προεδρικό ζεύγος της Κίνας. Ωστόσο, η επιλογή της προσφώνησης για την Πενγκ Λιγιουάν δεν ακολούθησε το καθιερωμένο διπλωματικό πρωτόκολλο.

Το μήνυμα του Τραμπ στο Truth Social

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, γράφοντας:

«Συνάντησα τον πρόεδρο Σι στο αεροπλάνο (Αεροδρόμιο!) χθες και δείχνει δυνατός, γεμάτος ενέργεια και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, καλύτερα από ποτέ. Η κυρία Σι, φυσικά, ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ!».

Η αναφορά αφορούσε την Πενγκ Λιγιουάν, σύζυγο του Κινέζου προέδρου και γνωστή τραγουδίστρια στην Κίνα, η οποία συνοδεύει συχνά τον Σι Τζινπίνγκ σε διεθνείς εμφανίσεις.

Το ζήτημα με την προσφώνηση

Σύμφωνα με το διεθνές διπλωματικό πρωτόκολλο, η συνηθέστερη επίσημη αναφορά στη σύζυγο του Κινέζου προέδρου είναι «κυρία Πενγκ» και όχι «κυρία Σι».

Με αυτή την προσφώνηση εμφανίζεται και στον επίσημο κατάλογο του Λευκού Οίκου για τις συναντήσεις μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς και για τις σχετικές επίσημες εκδηλώσεις.

Στις διεθνείς επαφές κορυφής, η χρήση των σωστών τίτλων και ονομάτων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί μέρος της εθιμοτυπίας και της εικόνας σεβασμού προς τις ξένες αντιπροσωπείες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ απασχολεί το πρωτόκολλο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων για τη συμπεριφορά του σε επίσημες περιστάσεις.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βρετανία και συνάντησής του με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, είχε δεχθεί κριτική επειδή περπάτησε μπροστά από τη μονάρχη, κίνηση που θεωρήθηκε από αρκετούς ως απόκλιση από το βρετανικό βασιλικό πρωτόκολλο.

Η νέα αυτή περίπτωση δεν αφορά μια πολιτική διαφωνία, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η διπλωματική εθιμοτυπία αντιμετωπίζει ακόμη και τις μικρές λεπτομέρειες στις επαφές μεταξύ κορυφαίων ηγετών.