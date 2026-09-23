Σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται μεταξύ άλλων η μνήμη της Αγίας Θέκλας της Ισαποστόλου και η Σύναξη της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζουν η Θέκλα, ο Κόπρος και ο Κόπρις, η Μυρσίνη, η Μυρτώ, η Μυρτιά, η Μυρτιδιώτισσα, η Μύρτα, η Μυρσώ, καθώς και άλλα ονόματα.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Θέκλα

Κόπρος, Κόπρις

Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσώ

Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα

Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ευφροσύνη

Φροσύνη

Φρόσω

Ευφροσύνα

Φροσούλα

Φροσού

Έφη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 24 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Αγία Θέκλα την Ισαπόστολο, τον Όσιο Κόπρι, τον Άγιο Σιλουανό τον Αγιορείτη, την Αγία Πέρση και τον Άγιο Στέφανο, βασιλιά των Σέρβων. Την ίδια ημέρα τιμάται η Σύναξη της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρα και η ανάμνηση της ιάσεως του παραλύτου, καθώς και οι συνάξεις της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στο Καμάρι της Σαντορίνης, στη Νάξο και στην Κέρκυρα, της Παναγίας Μυρσινιδίου στη Χίο, της Παναγίας της Δραπανιώτισσας και της Παναγίας της Φιλερήμου στη Ρόδο.

Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος: Η μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου που τιμάται στις 24 Σεπτεμβρίου

Η Αγία Θέκλα είναι μία από τις γνωστότερες γυναικείες μορφές της πρώιμης χριστιανικής παράδοσης και η Ορθόδοξη Εκκλησία τη χαρακτηρίζει Ισαπόστολο. Η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, καταγόταν από το Ικόνιο και ήταν κόρη εθνικής οικογένειας. Μητέρα της ήταν η Θεόκλεια, ενώ η ίδια είχε μνηστευθεί έναν άνδρα που ονομαζόταν Θάμυρης.

Η παράδοση αναφέρει ότι η ζωή της άλλαξε όταν άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην οικία του Ονησιφόρου. Η Θέκλα ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αποφάσισε να εγκαταλείψει τον γάμο που είχε σχεδιαστεί για εκείνη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της οικογένειάς της και του μνηστήρα της.

Ο Απόστολος Παύλος καταγγέλθηκε στις τοπικές αρχές, φυλακίστηκε και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την πόλη. Η Θέκλα, σύμφωνα με την αγιολογική διήγηση, τον ακολούθησε και στη διάρκεια της ζωής της αντιμετώπισε επανειλημμένα διώξεις και δοκιμασίες για την πίστη της.

Στη συνέχεια φέρεται να έφτασε στα Μύρα της Λυκίας και αργότερα στη Σελεύκεια, όπου εγκαταστάθηκε στο όρος Καλαμών. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, έζησε μέχρι την ηλικία των 90 ετών.

Η Θέκλα έμεινε γνωστή ως μία από τις πρώτες γυναίκες που συνδέθηκαν με τη διάδοση της χριστιανικής πίστης. Για τον λόγο αυτό τιμάται ως Ισαπόστολος και στην εκκλησιαστική παράδοση αναφέρεται επίσης ως Πρωτομάρτυς μεταξύ των γυναικών.

«Αὐτὸς σε σῴζει Θέκλα ῥήξας τὴν πέτραν,

Οὗ τῷ πάθει πρὶν ἐρράγησαν αἱ πέτραι.

Πέτρη ἀμφὶ τετάρτην εἰκάδα δέξατο Θέκλην.»

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https://www.youtube.com/watch?v=PbB1tKHgB6Y

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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