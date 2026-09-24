Ο Ρομπέρτο Κάρλος έδωσε το παρών σε συνέδριο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε χάσει το 99% της περιουσίας του.

Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος υπήρξε ένας από τους καλύτερους αριστερούς μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και στα χρόνια του στα γήπεδα γέμισε τίτλους, δόξα και φυσικά χρήματα. Αυτά, όμως, τα έχασε κάποια στιγμή, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως ο τραπεζικός λογαριασμός του ήταν σχεδόν άδειος κάποια στιγμή.

«Όλα όσα έπαθα όσο αγωνιζόμουν με έφεραν ουσιαστικά στο σημείο να έχω σχεδόν μηδενικό υπόλοιπο στον λογαριασμό μου. Έχασα το 99% όσων κέρδισα και στη συνέχεια κατάφερα να αναδιοργανώσω τη ζωή μου. Είχα προβλήματα με μάνατζερ και με την οικογένειά μου. Έχασα όλη την ιστορία μου. Μην κάνετε το ίδιο λάθος που έκανα εγώ. Αν είχα τέτοια επαγγελματική καθοδήγηση, δεν θα είχα αντιμετωπίσει κανένα από αυτά τα προβλήματα», είπε αρχικά ο Ρομπέρτο Κάρλος.

Στη συνέχεια, σχετικά με τις επιλογές που έχουν οι ποδοσφαιριστές όταν αποσύρονται από τη δράση, είπε: «Σκεφτόμουν να γίνω προπονητής. Έχοντας δουλέψει με κάποιους από τους καλύτερους στον κόσμο σκεφτόμουν να ξεκινήσω από έναν μικρό σύλλογο, αλλά είχα το όνειρο να φτάσω στην Εθνική Βραζιλίας. Στη συνέχεια, σκέφτηκα το ενδεχόμενο να ακολουθήσω καριέρα αθλητικού διευθυντή ή γυμναστή».