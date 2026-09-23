Νεκρός βρέθηκε ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σορό του εντόπισαν πριν από μερικές ώρες συνάδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν έντρομοι την Αστυνομία.

Ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου δεν φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος.

Η σορός του θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.