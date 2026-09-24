Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε με 78-77 τη Ντουμπάι εκτός έδρας για την πρεμιέρα της Euroleague, την ίδια ώρα που η Μπάγερν Μονάχου επικρατούσε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 86-84 στη Σόφια.

Η Ντουμπάι ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στοχεύει σε κάτι καλό φέτος και μπήκε με το δεξί στη σεζόν καθώς κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της «βασίλισσας», η οποία πριν λίγες μέρες κατέκτησε το Super Cup.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, για την οποία έκανε ντεμπούτο με 5 πόντους και 2 λάθη ο Γουόκαπ, βρέθηκε να χάνει με 71-77 τρία λεπτά πριν το τέλος, με σερί 7-0 όμως μετέτρεψε το σκορ σε 78-77 και πήρε την πρώτη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-44, 63-62, 78-77

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 84-86

Η πρώτη έκπληξη της φετινής Euroleague είναι γεγονός, καθώς η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 86-84 τη Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός έδρας. Η νίκη, μάλιστα, θα μπορούσε να είχε έρθει πιο εύκολα για τους Γερμανούς καθώς ήταν μπροστά στο σκορ από το ξεκίνημα του αγώνα και στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου ήταν μπροστά με 18 πόντους (57-75), οι Ισραηλινοί όμως αντεπιτέθηκαν.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κατάφερε όχι μόνο να μειώσει αλλά και να προσπεράσει με 84-83 στο 39′, ο Φόιγκτμαν όμως με τρίποντο έγραψε το 84-86 και έδωσε τη νίκη στη Μπάγερν.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 39-44, 57-68, 84-86