Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ προβλέπει ότι τον Νοέμβριο οι Δημοκρατικοί θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τότε θα ξεκινήσει «μια νέα εποχή» για την προεδρία Τραμπ.

«Η προεδρία του Τραμπ, όπως την ξέρουμε σήμερα, θα τελειώσει τον Νοέμβριο», είπε ο Δημοκρατικός πολιτικός σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τρία μέσα ενημέρωσης στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα, στη Νέα Υόρκη.

Ο 58χρονος απερχόμενος κυβερνήτης της πολυπληθέστερης Πολιτείας των ΗΠΑ θεωρείται ένας από τους βασικούς διεκδικητές του χρίσματος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Σήμερα, δήλωσε πεπεισμένος ότι το κλίμα θα παραμείνει ένα από τα καυτά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, υπό τον όρο ότι δεν θα εμφανίζεται ως μεμονωμένο ζήτημα αλλά ως διακύβευμα για τα πάντα, από την τιμή των καταναλωτικών αγαθών μέχρι τη στέγαση και την εθνική ασφάλεια.

«Οι άνθρωποι μου λένε: “Γιατί στο καλό μιλάτε για αυτό το πράγμα, καλύτερα μιλήστε για το κόστος διαβίωσης”. Και τους απαντώ ότι αυτό ακριβώς κάνω».

Ο Νιούσομ έδωσε ως παράδειγμα την τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος και του καφέ, τη δυνατότητα να λάβει κανείς στεγαστικό δάνειο λαμβάνοντας υπόψη τους κλιματικούς κινδύνους, τις δασικές πυρκαγιές και τη διάβρωση των εδαφών.

Ο κυβερνήτης υπέδειξε την Καλιφόρνια ως απόδειξη ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η οικονομική ανάπτυξη μπορούν να συμβαδίσουν. Όπως είπε, από το 2019 το ΑΕΠ της Πολιτείας έχει αυξηθεί κατά 40% μολονότι σχεδόν τα πάντα λειτουργούν με «καθαρή» ενέργεια. Η δική του διοίκηση αντιτίθεται στον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους που θέλουν να ξηλώσουν τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της Καλιφόρνιας, είτε πρόκειται για την ανάκληση του προγράμματος κατάργησης των αυτοκινήτων με βενζινοκινητήρες είτε για οικονομική στήριξη σε εταιρείες προκειμένου να εγκαταλείψουν τα σχέδια δημιουργίας υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αναδημιουργήσει τον 19ο αιώνα. Επιμένει στην ανοησία του. Πηγαίνει την Αμερική προς τα πίσω», είπε.

Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές του 2028 ο Νιούσομ υποστήριξε ότι «ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος, όποιος και αν είναι αυτός, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ».

Όταν ρωτήθηκε αν η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, που έχει δηλώσει ότι εξετάζει την πιθανότητα να διεκδικήσει το χρίσμα, θα μπορούσε να είναι υποψήφια, ο Νιούσομ απάντησε θετικά. «Η ιδέα ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να κερδίσει (τις εκλογές) είναι προσβλητική», είπε, κατηγορώντας έναν μικρό κύκλο πολιτικών σχολιαστών ότι ανακυκλώνουν αυτό το κλισέ. «Με κούρασαν οι άνθρωποι που μιλούν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Που λένε ότι αν προέρχεστε από την Καλιφόρνια, αν είστε Εβραίος, αν είστε πολύ μεγάλος στην ηλικία ή πολύ νεαρός… πραγματικά, φτάνει. Η πολιτική μας έχει ανατραπεί τελείως μετά τον Τραμπ. Οι παλιοί κανόνες δεν ισχύουν πια», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Όσον αφορά τη δική του υποψηφιότητα, θα εξαρτηθεί, όπως είπε, από το αν θα έχει τη δυνατότητα «να κοιτάξει τους ψηφοφόρους στα μάτια και να τους πείσει ότι έχει κάτι το μοναδικό, που δεν διαθέτουν οι άλλοι: φωνή, εμπειρία, προοπτική, μοναδικές δυνατότητες».