Έναν διαφορετικό και άκρως ευρηματικό τρόπο επέλεξε φαρμακοποιός στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου για να ενημερώνει τους κατοίκους ότι το φαρμακείο του βρίσκεται σε εφημερία.

Στον φωτεινό σταυρό LED που βρίσκεται έξω από το φαρμακείο και χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του κοινού, εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, η φράση «Όσο Ζω Μαζώ».

Πρόκειται για ένα λογοπαίγνιο που παραπέμπει στον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη και λειτουργεί παράλληλα ως αφιέρωση στον δημοφιλή τραγουδιστή.

Με αυτόν τον τρόπο, ο φαρμακοποιός συνδύασε την πρακτική ενημέρωση για την εφημερία του καταστήματος με μια αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, δημιουργώντας ένα μήνυμα που τραβά την προσοχή των περαστικών.

Η συγκεκριμένη πρωτότυπη ιδέα έχει ως στόχο να κάνει την ενημέρωση των κατοίκων για το εφημερεύον φαρμακείο πιο άμεση και ευδιάκριτη, μέσα από ένα λογοπαίγνιο που δεν περνά απαρατήρητο.