Το συνεχές «άνοιξε-κλείσε» του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής, έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, η οποία βλέπει την τουριστική περίοδο να επηρεάζεται από αποφάσεις που θεωρούν υπερβολικά αυστηρές.

Την Πέμπτη, οι κάτοικοι προχώρησαν σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση διαμαρτυρίας: άνοιξαν το φαράγγι και επέτρεψαν στους επισκέπτες να περάσουν, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες ήταν ασφαλείς.

Όπως ανέφεραν, η ημέρα ήταν ιδανική για πεζοπορία και ο κόσμος που μπήκε στο φαράγγι «το χάρηκε», ενώ αποφάσισαν ομόφωνα να συνεχίσουν την κινητοποίησή τους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

«Το φαράγγι της Σαμαριάς μη ξανακλείσει χωρίς λόγο», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ζητώντας αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη λειτουργία του.

Η Πολιτική Προστασία βλέπει ανάγκη για νέο μοντέλο διαχείρισης

Το ζήτημα τέθηκε και στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας, όπου ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Γιώργος Τσαπάκος αναγνώρισε ότι υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου διαχείρισης του φαραγγιού.

Όπως σημείωσε, οι αντιδράσεις των κατοίκων είναι κατανοητές, καθώς αρκετές φορές οι προβλέψεις για τον καιρό δεν επιβεβαιώνονται στην πράξη.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι όταν εκδίδεται σχετικό δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι αρμόδιοι φορείς δεν μπορούν να το αγνοήσουν.

«Θέλουμε ένα ενιαίο μοντέλο διαχείρισης, με κοινά δεδομένα και κοινή πορεία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», ανέφερε, κάνοντας λόγο για σχεδιασμό που θα ενισχύσει τα μετεωρολογικά δεδομένα στην Κρήτη.

Κλειστή ξανά η Σαμαριά την Παρασκευή

Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι το φαράγγι θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και από τις δύο εισόδους.

Η απόφαση βασίστηκε στο επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται βροχοπτώσεις στην περιοχή του Ξυλοσκάλου και της Αγίας Ρουμέλης.

Έτσι, η Σαμαριά παραμένει στο επίκεντρο μιας δύσκολης εξίσωσης: από τη μία η ανάγκη προστασίας επισκεπτών και φυσικού τοπίου και από την άλλη μια τοπική κοινωνία που ζητά οι αποφάσεις να λαμβάνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερες αιφνιδιαστικές διακοπές.