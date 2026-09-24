Αύξηση της διαφοράς της Νέας Δημοκρατίας από την ΕΛ.Α.Σ. καταγράφει η πρώτη φθινοπωρινή δημοσκόπηση της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA. Η διαφορά των δύο κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται πλέον στις 14,4 μονάδες, από 13,3 μονάδες στην προηγούμενη μέτρηση.

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση κατά 0,2 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο. Στην πρόθεση ψήφου, ωστόσο, εμφανίζει οριακή άνοδο, από 25% στο 25,1%.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος έχει περιοριστεί στο 10,4%, από 12,3% στην προηγούμενη μέτρηση.

Παράλληλα, στο 30%, αυξημένη κατά μία μονάδα, διαμορφώνεται η καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία. Οι θετικές γνώμες για το κυβερνητικό έργο αυξήθηκαν επίσης κατά μία μονάδα, φτάνοντας το 29%, από 28% τον Ιούνιο.

Πτώση για την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis καταγράφει υποχώρηση για την ΕΛΑΣ, η οποία στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 15,8%, χάνοντας 1,3 μονάδα σε σχέση με τον Ιούνιο.

Στην πρόθεση ψήφου το κόμμα υποχωρεί από το 14,1% στο 13,1%, παρά τη μείωση της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Αντίστοιχη πτώση καταγράφεται και στην καταλληλότητα του Αλέξη Τσίπρα για την πρωθυπουργία. Οι θετικές απαντήσεις περιορίζονται στο 13%, από 15% τον Ιούνιο. Έτσι, η διαφορά του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυξάνεται στις 17 μονάδες, από 14 μονάδες στην προηγούμενη μέτρηση.

Ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ – Κέρδη για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει ενίσχυση και μειώνει την απόσταση από την ΕΛΑΣ. Στην πρόθεση ψήφου ανεβαίνει από 9,4% σε 10,5%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει 12,6%, αυξημένο κατά 1,2 μονάδα.

Βελτίωση καταγράφεται και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι θετικές γνώμες για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυξάνονται κατά τρεις μονάδες, από 13% σε 16%.

Κατά δύο μονάδες αυξάνεται και η καταλληλότητά του για την πρωθυπουργία, από 5% σε 7%. Η διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα περιορίζεται έτσι στις 6 μονάδες, από 10 τον Ιούνιο.

Πτώση για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού

Σημαντική υποχώρηση καταγράφεται για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 4,4%, από 7,5% τον Ιούνιο, και υποχωρεί στην 8η θέση, από την 4η θέση που κατείχε στην προηγούμενη μέτρηση.

Αντίθετα, η Ελληνική Λύση ενισχύεται κατά 1,2 μονάδα, από 5,7% σε 6,9%, ενώ το ΚΚΕ ακολουθεί με 6,1%.

Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει οριακή άνοδο, από 5,6% σε 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής ενισχύεται κατά 1,5 μονάδα και φτάνει στο 5,3%, από 3,8%.

Με βάση την εκτίμηση ψήφου, η συγκεκριμένη μέτρηση δίνει εννιακομματική Βουλή, με το ΜέΡΑ25 να περνά το όριο και να συγκεντρώνει 3,5%.

Εκτός Βουλής, σύμφωνα με τη μέτρηση, παραμένουν η Νίκη με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη με 1,2%.

Στο 5% η «πολύ πιθανή» ψήφος στο υπό δημιουργία κόμμα Σαμαρά

Σταθερό στο 5% παραμένει το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσουν ένα υπό δημιουργία κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Παράλληλα, 8% δηλώνει ότι είναι «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσει. Την ίδια στιγμή, αυξάνεται στο 68%, από 65%, το ποσοστό όσων θεωρούν «απίθανο» να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα.

Δυσαρέσκεια για την προσωπική οικονομική κατάσταση

Η δημοσκόπηση καταγράφει παράλληλα έντονη απαισιοδοξία των πολιτών για την προσωπική τους κατάσταση.

Το 49% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη θέση σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ποσοστό αυξημένο κατά τέσσερις μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας.

Μόλις το 13% απαντά ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με το 2025, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο του τελευταίου εξαμήνου.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της χώρας, πάντως, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση εμφανίζει μικρή αποκλιμάκωση. Από 69% τον Μάιο υποχωρεί στο 66% στη νέα μέτρηση.