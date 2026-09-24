Νέα διάσταση στην εξέλιξη της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσε ο ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος εκτίμησε ότι η διαδικασία ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερες διώξεις και να φέρει στο επίκεντρο νέα πρόσωπα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», ο νομικός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έρευνα, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια ανακριτή με ιδιαίτερα σχολαστική προσέγγιση.

Όπως είπε, η επιλογή του συγκεκριμένου ανακριτή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πορεία της διαδικασίας, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμησή του, εξετάζονται σε βάθος όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

«Ο συγκεκριμένος ανακριτής ψάχνει τα πάντα»

Ο Νίκος Αλεξανδρής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η τύχη, γιατί πρόκειται περί τύχης, είναι ότι τη συγκεκριμένη υπόθεση την έχει αναλάβει ο συγκεκριμένος ανακριτής. Όσοι έχουμε περάσει από τον συγκεκριμένο ανακριτή γνωρίζουμε ότι ψάχνει τα πάντα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο ανακριτής ακολουθεί αυστηρή πρακτική όσον αφορά τη διαχείριση πληροφοριών από τη δικογραφία.

«Είναι σίγουρο ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες δεν έχουν μαθευτεί», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έρευνα μπορεί να βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο από αυτό που έχει γίνει γνωστό δημόσια.

«Δεν θα έχουμε μόνο άλλη μία δίωξη»

Ο ποινικολόγος εκτίμησε ότι η υπόθεση πιθανόν να μην περιοριστεί σε ένα ακόμη πρόσωπο που θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη.

«Δεν θα έχουμε μόνο άλλη μία δίωξη. Θα έχουμε περισσότερες», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για προσωπική του εκτίμηση με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Όπως τόνισε, χωρίς να έχει εικόνα του πλήρους περιεχομένου της δικογραφίας, θα μπορούσαν να εξεταστούν ενδεχόμενες ευθύνες προσώπων που είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Μεταξύ των ζητημάτων που ανέφερε ως αντικείμενο διερεύνησης ήταν το ενδεχόμενο οικονομικού οφέλους κάποιου προσώπου ή πιέσεων προς τον Γιώργο Μαζωνάκη για συγκεκριμένες επιλογές.

«Μπορεί να φαίνεται ότι εισπράττει κάποιος χρήματα από αυτό, μπορεί να φαίνεται ότι με ιδιαίτερη φορτικότητα πιέζει τον ατυχή Μαζωνάκη να πάει εκεί», είπε, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια ζητήματα μπορούν να αξιολογηθούν μόνο από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πιθανή διεύρυνση του κύκλου των ερευνώμενων προσώπων

Ο Νίκος Αλεξανδρής αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να εξεταστεί εάν υπήρχαν πρόσωπα που γνώριζαν κινδύνους γύρω από συγκεκριμένες ιατρικές επιλογές και αν μπορούσαν να είχαν παρέμβει.

«Μπορεί να ανοίξουν κι άλλο οι κύκλοι των κατηγορουμένων σε αυτή την υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έθεσε και το ζήτημα πιθανών ευθυνών της πολιτείας σε επίπεδο εποπτείας και ελέγχων.

«Είναι ευθύνη της πολιτείας. Κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της», σημείωσε.

Φαρμακοποιός: «Γνωρίζαμε ότι ήταν γυναικολόγος»

Στο μεταξύ, στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνταν συνταγές της 56χρονης γιατρού έδωσε φαρμακοποιός από τα βόρεια προάστια.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος και άλλοι επαγγελματίες του χώρου τη γνώριζαν ως γυναικολόγο και εκτελούσαν συνταγές που αφορούσαν κυρίως ορμονικά σκευάσματα.

«Εμείς λαμβάναμε συνταγές για ορμόνες από την 56χρονη, γιατί γνωρίζαμε ότι ήταν γυναικολόγος. Οπότε λαμβάναμε συνταγές και τις εκτελούσαμε κατόπιν ιατρικής συνταγής, όπως επιτρέπεται από τον νόμο», ανέφερε.

Για τα ενδοφλέβια σκευάσματα, ο φαρμακοποιός υποστήριξε ότι επρόκειτο για φάρμακα που προορίζονταν για ιατρική χρήση.

Οι συνταγές και τα ορμονικά σκευάσματα

Ο φαρμακοποιός υποστήριξε ότι οι πρώτες συνταγές που λάμβανε από τη συγκεκριμένη γιατρό αφορούσαν κυρίως γυναίκες και ορμονοθεραπείες.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για σκευάσματα όπως κάψουλες και κρέμες που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπως η εμμηνόπαυση, η ρύθμιση ορμονικών θεμάτων ή ζητήματα γονιμότητας.

«Όλοι στην αγορά πίστευαν ότι ήταν γυναικολόγος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκτέλεση των συνταγών γινόταν με βάση τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία, καθώς τα συγκεκριμένα προϊόντα χορηγούνταν κατόπιν ιατρικής συνταγής.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις αρμόδιες αρχές να αξιολογούν τα στοιχεία της δικογραφίας και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί.