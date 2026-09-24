Η εικόνα μιας 87χρονης γυναίκας με αναπηρία να απομακρύνεται πάνω σε φορείο από το σπίτι της έκανε τον γύρο της Ισπανίας και συγκλόνισε χιλιάδες ανθρώπους.

Η Μάρι Κάρμεν Αμπασκάλ δεν απομακρύνθηκε απλώς από ένα διαμέρισμα. Αποχαιρέτησε το σπίτι όπου είχε περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της, έναν χώρο στον οποίο είχε μεγαλώσει, δημιουργήσει αναμνήσεις και χτίσει την καθημερινότητά της.

Η έξωσή της στη Μαδρίτη μετατράπηκε σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη και έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα δύσκολο ερώτημα: τι συμβαίνει όταν η ανάγκη προστασίας ενός ευάλωτου ανθρώπου συγκρούεται με την αγορά ακινήτων;

Así ha salido Maricarmen de su casa. La imagen de la barbarie. pic.twitter.com/2nqXBWN9Wp — Eva Baroja 🗞 (@eva_baroja) September 22, 2026

Ένα σπίτι από το 1956 και μια ζωή μέσα σε τέσσερις τοίχους

Η ιστορία της Μάρι Κάρμεν ξεκινά πριν από επτά δεκαετίες. Το 1956, όταν ήταν ακόμη παιδί, εγκαταστάθηκε στο διαμέρισμα της οδού Αλκάλδε Σάινθ ντε Μπαράντα 46, στη συνοικία Ρετίρο της Μαδρίτης.

Εκεί πέρασε όλη σχεδόν τη ζωή της. Το αρχικό μισθωτήριο είχε υπογραφεί από τον πατέρα της και στη συνέχεια πέρασε στη μητέρα της και αργότερα στην ίδια. Όμως οι αλλαγές στη νομοθεσία για τα παλιά μισθωτήρια περιόρισαν τη δυνατότητα συνέχισης τέτοιων συμβολαίων, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Παρότι η Μάρι Κάρμεν δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό, το Ανώτατο Δικαστήριο τελικά αποφάσισε υπέρ της ιδιοκτησίας.

"Luchad, no os quedéis en casa. Luchad por vuestra vivienda, que tenéis derecho a ella"



Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad, ha sido finalmente desahuciada del piso en Madrid, la capital de #España, en el que vivía desde hace 71 años, después de que el fondo de… pic.twitter.com/yJ1CFOXjuH — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) September 23, 2026

Από τα 500 ευρώ στα 1.650 ευρώ: Το ενοίκιο που δεν μπορούσε να πληρώσει

Η κατάσταση άλλαξε δραματικά όταν το κτίριο πέρασε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων.

Το 2018 η οικογένεια που είχε την ιδιοκτησία του κτιρίου το πούλησε στη Renta Corporación Real Estate και στη συνέχεια το ακίνητο πέρασε στην Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. Η Μάρι Κάρμεν συνέχισε να πληρώνει περίπου 500 ευρώ τον μήνα, μαζί με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Όμως η νέα ιδιοκτησία τής πρότεινε νέο συμβόλαιο με ενοίκιο που έφτανε τα 2.650 ευρώ. Ακόμη και η χαμηλότερη πρόταση των 1.650 ευρώ ήταν πάνω από τη σύνταξή της, η οποία ανερχόταν περίπου στα 1.350 ευρώ.

Για μια 87χρονη γυναίκα με αναπηρία, η απώλεια του σπιτιού της δεν ήταν απλώς μια οικονομική δυσκολία. Ήταν η απώλεια ενός σταθερού κόσμου που γνώριζε για δεκαετίες.

La policía desaloja a manifestantes que intentan impedir el desahucio de Maricarmen, entre ellos Inés Hernand, mientras el Sindicato de Inquilinas negocia una prórroga a la que se niega el fondo.



📷 Sergio Aires Machadohttps://t.co/jUFGdIaN8t pic.twitter.com/QbHu20n1Pu — EL PAÍS (@el_pais) September 23, 2026

Οι προσπάθειες να σωθεί το σπίτι της

Η υπόθεση δεν έμεινε χωρίς προσπάθειες για λύση. Το ισπανικό υπουργείο Στέγασης επιχείρησε να αγοράσει το διαμέρισμα μέσω δημόσιου προγράμματος, όμως η πρόταση δεν έγινε δεκτή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, μια γνωστή συγγραφέας προσφέρθηκε να καλύψει τη διαφορά ανάμεσα στο παλιό ενοίκιο και το νέο ποσό, αλλά και να καλύψει τις οφειλές της Μάρι Κάρμεν. Και αυτή η πρόταση, ωστόσο, απορρίφθηκε.

Η πλευρά της 87χρονης υποστήριξε επίσης ότι ζητήθηκε να της δοθούν λίγες ακόμη ημέρες ώστε να μπορέσει να φύγει από το σπίτι με πιο ανθρώπινους όρους.

La Policía ejecuta violentamente el desahucio de Maricarmen



Los antidisturbios fuerzan la puerta de la anciana de 87 años con un ariete, expulsan a la prensa y cargan contra los 400 manifestantes.



➡️https://t.co/eTPYRyHSwf pic.twitter.com/vTji1645JV — Diario Socialista (@DSocialista_) September 23, 2026

Η παρέμβαση του ΟΗΕ: Ζήτησε να ανασταλεί η έξωση

Η υπόθεση έφτασε μέχρι τα Ηνωμένα Έθνη. Η Μάρι Κάρμεν, μέσω της δικηγόρου της Μπεατρίθ Ντούρο και με τη στήριξη του Συνδικάτου Ενοικιαστών της Μαδρίτης, προσέφυγε στην Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Μορφωτικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η Επιτροπή ζήτησε από την Ισπανία να αναστείλει την έξωση μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση ή, διαφορετικά, να εξασφαλίσει κατάλληλη εναλλακτική κατοικία για την ηλικιωμένη γυναίκα.

Οι ισπανικές αρχές είχαν προθεσμία να ενημερώσουν τον ΟΗΕ για τα μέτρα προστασίας που θα λάμβαναν.

Παρά την παρέμβαση αυτή, η έξωση τελικά πραγματοποιήθηκε.

Η ημέρα που η Μαδρίτη είδε μια 87χρονη να φεύγει με φορείο

Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει ήδη από το βράδυ πριν από την έξωση. Γείτονες, ακτιβιστές και μέλη οργανώσεων ενοικιαστών συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο, ενώ κάποιοι παρέμειναν και μέσα στην πολυκατοικία προσπαθώντας να εμποδίσουν την εκτέλεση της απόφασης.

Το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου έφτασε η δικαστική επιτροπή μαζί με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ακολούθησαν εντάσεις και απομακρύνσεις συγκεντρωμένων. Μετά από ώρες, η έξωση ολοκληρώθηκε.

Η Μάρι Κάρμεν βγήκε από το κτίριο πάνω σε φορείο, ενώ γύρω της άνθρωποι φώναζαν: «Δεν είσαι μόνη».

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν για ιατρικό έλεγχο.

🔴 ÚLTIMA HORA | Más de 10.000 personas se concentran en estos momentos en Madrid en apoyo a Maricarmen y por el problema de la vivienda según las primeras cifras de Delegación de Gobierno. #MalasLenguas pic.twitter.com/8cqn78Be0D — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 23, 2026

«Δεν είσαι μόνη»: Οι δρόμοι γέμισαν για τη Μάρι Κάρμεν

Η έξωση της 87χρονης δεν πέρασε αθόρυβα. Από την προηγούμενη ημέρα, γείτονες, ακτιβιστές και μέλη οργανώσεων ενοικιαστών είχαν συγκεντρωθεί έξω από την πολυκατοικία της στη Μαδρίτη, προσπαθώντας να εμποδίσουν την απομάκρυνσή της.

Μετά την ολοκλήρωση της έξωσης, η οργή μεταφέρθηκε στους δρόμους. Το Συνδικάτο Ενοικιαστών κάλεσε σε κινητοποιήσεις σε πολλές ισπανικές πόλεις, ενώ στη Μαδρίτη χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν με κεντρικό σύνθημα τη στήριξη στη Μάρι Κάρμεν. Ανάμεσα στα πανό και τα συνθήματα κυριαρχούσε το μήνυμα «Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν», καθώς οι διαδηλωτές υποστήριζαν ότι η υπόθεση της 87χρονης δεν αφορά μόνο ένα σπίτι, αλλά το δικαίωμα των ηλικιωμένων και των ευάλωτων ανθρώπων να παραμένουν σε μια ασφαλή κατοικία.

Για όσους βρέθηκαν στους δρόμους, η εικόνα της γυναίκας με αναπηρία να απομακρύνεται με φορείο έγινε το σύμβολο μιας μεγαλύτερης ανησυχίας: μιας Ευρώπης όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να κρατήσουν το σπίτι τους απέναντι στην άνοδο των ενοικίων και την πίεση της αγοράς ακινήτων.

🔴 ÚLTIMA HORA | Más de 10.000 personas se concentran en estos momentos en Madrid en apoyo a Maricarmen y por el problema de la vivienda según las primeras cifras de Delegación de Gobierno. #MalasLenguas pic.twitter.com/8cqn78Be0D — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 23, 2026

Όταν ένα σπίτι γίνεται κάτι περισσότερο από ένα ακίνητο

Η υπόθεση της Μάρι Κάρμεν Αμπασκάλ έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας προσωπικής διαμάχης. Για τους ανθρώπους που τη στηρίζουν, το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος έχει νομικά δίκιο.

Είναι αν μια κοινωνία μπορεί να αφήνει έναν άνθρωπο 87 ετών, με αναπηρία, να χάνει το σπίτι όπου έζησε 71 χρόνια χωρίς μια πραγματική και κατάλληλη εναλλακτική λύση.

Γιατί για κάποιους ανθρώπους ένα σπίτι δεν είναι απλώς τετραγωνικά μέτρα, ένας τίτλος ιδιοκτησίας ή ένα ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό. Είναι η ζωή τους.

Και η ιστορία της Μάρι Κάρμεν έδειξε πόσο εύκολο είναι αυτή η ζωή να βρεθεί ξαφνικά πίσω από μια κλειστή πόρτα.