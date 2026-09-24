Νέα αλλαγή του καιρού βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ένα σύστημα από τα βορειοδυτικά αναμένεται να φέρει από την Παρασκευή νέο κύμα βροχών και καταιγίδων.

Η καλοκαιρία των προηγούμενων ημερών υποχωρεί και τη θέση της παίρνει ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως και την Κυριακή.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το Σαββατοκύριακο παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν σημαντικά ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Κολυδάς: Στο επίκεντρο Σάββατο και Κυριακή

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι οι δύο ημέρες που χρειάζονται αυξημένη παρακολούθηση είναι το Σάββατο και η Κυριακή.

Όπως σημείωσε, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής, με τις μέγιστες ημερήσιες τιμές να φτάνουν περίπου:

τα 99 χιλιοστά βροχής το Σάββατο ,

, τα 90 χιλιοστά βροχής την Κυριακή.

Οι συγκεκριμένες ενδείξεις, σύμφωνα με τον ίδιο, υποδεικνύουν περιοχές όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω πιθανών έντονων φαινομένων.

Λαγουβάρδος: «Δύσκολη ημέρα το Σάββατο»

Την αλλαγή του σκηνικού επιβεβαίωσε και ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ανέφερε ότι ο καιρός θα παραμείνει καλός το πρωί της Παρασκευής, όμως από το απόγευμα η εικόνα θα αλλάξει.

Οι πρώτες βροχές και καταιγίδες αναμένονται να ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά και σταδιακά να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

«Το Σάββατο φαίνεται να είναι μια δύσκολη μέρα. Θα έχουμε βροχές σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, πιθανόν μάλιστα κατά τόπους στα κεντρικά και στα νότια να είναι ισχυρές, ενώ θα ενισχυθούν και οι άνεμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή

Την Κυριακή αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βόρειων ανέμων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής και στη συνέχεια τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Η αυξημένη συννεφιά και οι βροχοπτώσεις θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος χαρακτήρισε την εξέλιξη ως έναν «άστατο, φθινοπωρινό καιρό».

Η πρόγνωση του meteo για την Παρασκευή

Για την Παρασκευή προβλέπονται παροδικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά και μέχρι το βράδυ θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 23 βαθμούς ,

, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 24 βαθμούς ,

, στην Ήπειρο από 6 έως 25 βαθμούς ,

, στη Θεσσαλία από 7 έως 25 βαθμούς ,

, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 25 βαθμούς ,

, στην Κρήτη από 8 έως 24 βαθμούς.

Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Τι περιμένουμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με τους ανέμους να παραμένουν ασθενείς έως 2-3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες τιμές θα είναι χαμηλότερες κατά 2-3 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έως 2-3 μποφόρ.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τους ειδικούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων.