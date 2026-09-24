Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει θέση βασικού στον Μπάμπη Κωστούλα για τον εκτός έδρας αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία για την πρεμιέρα της League A του Nations League.

Η Εθνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στη League A του Nations League και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Σερβία.

Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Κωστούλας θα είναι βασικός μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη Μπράιτον τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ βασικός είναι και ο Καρέτσας, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά την έντονη αδιαθεσία που είχε νιώσει στο Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ.

Στο τέρμα για την Ελλάδα είναι ο Τζολάκης, με τον Βαγιαννίδη στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Τσιμίκα αριστερά και στόπερ τους Μαυροπάνο και Ρέτσο. Πιο μπροστά, στο κέντρο είναι οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τζόλη αριστερά και τον Κωστούλα να αποτελεί το στήριγμα του Παυλίδη.

Η 11άδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Τζόλης, Κωστούλας, Παυλίδης.

Στον πάγκο είναι οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κουλιεράκης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ανδρούτσος, Τεττέη, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.