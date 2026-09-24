Τη σημασία των δηλώσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη τοποθέτηση του Τούρκου προέδρου κινείται σε διαφορετικό μήκος κύματος από προηγούμενες αναφορές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι «οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν».

Η αναφορά έγινε μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ελλάδα αποτελεί γείτονα και σύμμαχο της Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και όχι εχθρική χώρα.

«Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία»

Η ίδια κυβερνητική πηγή υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες.

«Είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία, να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο αυτή την περίοδο είναι η αποκλιμάκωση της έντασης.

«Το σημαντικό, αυτή τη στιγμή, είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς», σημείωσε.

Στο επίκεντρο η διατήρηση του διαλόγου

Οι δηλώσεις της κυβερνητικής πηγής έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Άγκυρα επιδιώκουν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, παρά τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν σε σειρά ζητημάτων.

Η ελληνική πλευρά έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχίζεται στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, ενώ παράλληλα επιδιώκει τη διατήρηση ενός κλίματος που θα αποτρέπει νέες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τοποθέτηση από τη Νέα Υόρκη δείχνει ότι η Αθήνα παρακολουθεί προσεκτικά τα μηνύματα που εκπέμπονται από την τουρκική πλευρά, δίνοντας έμφαση στην πρακτική εφαρμογή τους στις διμερείς σχέσεις.