Μήνυμα για τη σχέση Αθήνας και Άγκυρας έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί αντίπαλο της Τουρκίας, αλλά γειτονική χώρα και σύμμαχο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, όπου αναφέρθηκε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και στις διεθνείς σχέσεις της Άγκυρας.

«Δεν είμαστε εχθροί, είμαστε γείτονες και σύμμαχοι»

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο Ερντογάν τόνισε ότι οι δύο χώρες συνδέονται τόσο γεωγραφικά όσο και μέσω της συμμετοχής τους στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά αυτή έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Άγκυρα επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, παρά τις διαχρονικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών.

Η αναφορά στην ελληνική πολιτική σκηνή

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ σημαντικές ώστε να αποτελούν αντικείμενο προεκλογικών αντιπαραθέσεων.

«Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν έχει πρόθεση να παρεμβαίνει στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις της Ελλάδας.

«Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, η αντιπολίτευση αλλάζει. Αυτά δεν μας απασχολούν», ανέφερε.

Το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων

Οι δηλώσεις του Ερντογάν έρχονται στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν τη διατήρηση ενός κλίματος διαλόγου.

Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την Ελλάδα να υπογραμμίζει την ανάγκη επίλυσης διαφορών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και την Τουρκία να διατυπώνει τις δικές της θέσεις για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου.