Στη λήψη δραστικών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή προχωρά η Γαλλία, όπως ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Το Παρίσι αποστέλλει άμεσα στρατιωτικά μέσα στη Σαουδική Αραβία, με στόχο την περιφρούρηση της ευρύτερης περιοχής του Γιανμπού.

Πρόκειται για ένα λιμάνι ζωτικής και στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο ενεργειακό δίκτυο. Η γαλλική παρέμβαση υπογραμμίζει την πρόθεση του Παρισιού να θωρακίσει τις κρίσιμες υποδομές πετρελαίου και να αποτρέψει πιθανές απειλές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τριγμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

«Αυτή είναι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με τους Σαουδάραβες: θα στείλουμε στρατιωτικά μέσα, δηλαδή στρατιώτες, ραντάρ, αμυντικά συστήματα για την προστασία των εγκαταστάσεων, όχι για να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε σύγκρουση αλλά για να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις», τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα τηλεοπτικά κανάλια France 2 και TF1.

🔴 Emmanuel Macron annonce l'envoi de "moyens militaires" pour "protéger" un site énergétique clé en Arabie saoudite



🗣️ « Nous allons envoyer des moyens militaires : des soldats, des radars, des systèmes de défense, pour protéger ce site [Yanbu]. Pas nous engager dans quelque… pic.twitter.com/ELJSDIwJjx — TF1Info (@TF1Info) September 24, 2026

Το Γιανμπού είναι ο κυριότερος τερματικός σταθμός για την εξαγωγή σαουδαραβικού αργού στην Ερυθρά Θάλασσα και επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μακρόν δεν αποκλείει απόπειρα επίθεσης με drone

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε εξάλλου ότι η χώρα του θα μπορούσε να μπει στο στόχαστρο μιας απόπειρας επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, εξοπλισμένο με εκρηκτικά, παρόμοια με εκείνη στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στις αρχές Αυγουστου, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία.



Η Γαλλία δεν έχει βιώσει επιθέσεις αυτού του είδους «αλλά όταν με ρωτάτε αν αυτό μπορεί να συμβεί, η απάντησή μου είναι ναι», είπε ο Μακρόν. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θεωρεί πως «η Ευρώπη είναι το στρατηγικό βάθος της Ουκρανίας».



Ο Μακρόν διέψευσε ωστόσο ότι η CIA «ενημέρωσε τις γαλλικές υπηρεσίες» για μια πιθανή επίθεση με ρωσικά drones που θα προέρχονταν από τα νότια της χώρας, όπως έγραψαν διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης. «Μπορώ να το διαψεύσω. Η CIA δεν ενημέρωσε τις γαλλικές υπηρεσίες» για ένα πιθανό ρωσικό πλήγμα στη νότια Ευρώπη, τόνισε, σημειώνοντας όμως ότι «όλες οι ευαίσθητες εγκαταστάσεις» στη Γαλλία έχουν τεθεί υπό αυξημένη προστασία.



Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, μια νέα στρατολόγηση 300.000 ανδρών στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας «είναι ένα σενάριο που μας φαίνεται αξιόπιστο».



«Το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Ρωσία είναι ότι είναι έτοιμη να κάνει ακόμη περισσότερες θυσίες για να πάρει όλο το Ντονμπάς», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η Ρωσία μετρά 1,2 εκατ. νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.