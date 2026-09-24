Για πρώτη φορά έπειτα από 14 χρόνια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε την είσοδό του στο γήπεδο ως προπονητής του Παναθηναϊκού και οι οπαδοί τον αποθέωσαν πριν την έναρξη του ματς με την Παρί.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Γάλλους για την πρεμιέρα της Euroleague, σε ένα παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη αξία καθώς είναι αυτό στο οποίο κάνει το… δεύτερο ντεμπούτο του στον πάγκο τους ο Σέρβος προπονητής.

Έπειτα από 14 χρόνια ή αλλιώς 5.227 μέρες, ο Ομπράντοβιτς μπήκε στην έδρα του Παναθηναϊκού ως προπονητής του και οι οπαδοί του ξεσηκώθηκαν φωνάζοντας ξανά ρυθμικά το όνομά του, όπως γινόταν και στην πρώτη του θητεία, από το 1999 ως το 2012.