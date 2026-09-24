Ο Σάμιουελ Παπάρο δεν είναι απλώς ένας στρατιωτικός, αλλά ο Αμερικανός ναύαρχος που θα κληθεί να πολεμήσει με την Κίνα για την Ταϊβάν ή, όπως επιθυμεί ο ίδιος, το πρόσωπο που θα αποτρέψει τη σύγκρουση.

«Αν κάνω σωστά τη δουλειά μου, η Ιστορία δεν θα μάθει ποτέ το όνομά μου», είπε ο 61χρονος στο περιοδικό TIME, όπου έδωσε αποκλειστική συνέντευξη από το αρχηγείο της αμερικανικής Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού στη Χαβάη.

Επικεφαλής της U.S. Indo-Pacific Command, της μεγαλύτερης γεωγραφικής στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ από το 2024, έχει υπό την ευθύνη του 36 χώρες και περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και περισσότερους από 400.000 στρατιωτικούς, στελέχη της Ακτοφυλακής και πολιτικούς υπαλλήλους του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με το TIME, η διαδρομή του μοιάζει με τη στρατιωτική καριέρα που παρουσίαζε το Χόλιγουντ στην εποχή του. Το καλοκαίρι του 1986, φοιτητής ακόμη στην Πενσιλβάνια, πήγε με τη μελλοντική σύζυγό του, Μορίν, να δει το Top Gun και έναν χρόνο αργότερα εντάχθηκε στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η πορεία του ακολούθησε σχεδόν εκείνη του κινηματογραφικού χαρακτήρα, καθώς αποφοίτησε από τη σχολή TOPGUN, έγινε πιλότος μαχητικών, διοικητής μονάδων αεροπορίας του Ναυτικού, τετράστερος ναύαρχος, διοικητής του Στόλου του Ειρηνικού και, τελικά, επικεφαλής ολόκληρης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού.

Επιπλέον, η στρατιωτική παράδοση υπήρχε ήδη στην οικογένεια, όπως και η απουσία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κάτι σύνηθες εκείνη την εποχή. Ο πατέρας του, Σάμιουελ Παπάρο ο πρεσβύτερος, υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια στους Πεζοναύτες και στη συνέχεια εργάστηκε στα ναυπηγεία της Φιλαδέλφειας. Ο παππούς του είχε υπηρετήσει στους Seabees, τα κατασκευαστικά τάγματα του αμερικανικού Ναυτικού, στον Ειρηνικό κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η μητέρα του εργαζόταν αρχικά σε κουρείο της Νότιας Φιλαδέλφειας και αργότερα σε κατάστημα καλλυντικών. «Ούτε ο πατέρας μου ούτε ο πατέρας του τελείωσαν το λύκειο. Κανείς στην οικογένειά μου πριν από εμένα δεν είχε πανεπιστημιακή εκπαίδευση», είπε ο Παπάρο.

Ο Νίμιτς και το σχέδιο «Hellscape»

Στο γραφείο του στη Χαβάη υπάρχει ένα παλιό εξώφυλλο του TIME, με ημερομηνία 18 Μαΐου 1942, και τον ναύαρχο Τσέστερ Νίμιτς, τον άνθρωπο που ανέλαβε τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στον Ειρηνικό μετά το Περλ Χάρμπορ.

Για τον Παπάρο, ο Νίμιτς αποτελεί πρότυπο όχι απλώς επειδή κέρδισε έναν πόλεμο, αλλά επειδή αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε μια εποχή τεχνολογικής ανατροπής: το αεροπλανοφόρο εκτόπισε το θωρηκτό, η αμφίβια στρατηγική άλλαξε και νέες μορφές πολέμου εμφανίστηκαν.

«Προσαρμόστηκε στην αλλαγή, ακόμη και στο άγνωστο», είπε. «Είναι το μεγαλύτερο πρότυπο ηγεσίας που μπορώ να σκεφτώ».

Ο Παπάρο βλέπει σήμερα μια αντίστοιχη μετάβαση με τα drones, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, τον πόλεμο στο Διάστημα και τις νέες ναυτικές τεχνολογίες. Και ελπίζει ότι όσα σχεδιάζει δεν θα χρειαστεί ποτέ να εφαρμοστούν, όπως το σχέδιο «Hellscape».

Η λογική του σχεδίου είναι να κατακλυστούν τα Στενά της Ταϊβάν, σε περίπτωση κινεζικής απόπειρας απόβασης, από τεράστιους αριθμούς μη επανδρωμένων συστημάτων: εναέρια drones, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια συστήματα, σε συνδυασμό με συμβατικούς πυραύλους ακριβείας.

TIME's new cover: Admiral Samuel Paparo is preparing for a war he hopes never to fight. His mission: prevent conflict with China.



“If I do my job right, history will never know my name,” he tells TIME in an exclusive interview https://t.co/ps943S94SD pic.twitter.com/muo72ojL0k — TIME (@TIME) September 24, 2026

Ο στόχος δεν είναι κατ’ ανάγκην οι ΗΠΑ να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο του αέρα και της θάλασσας, αλλά να στερήσουν από τις κινεζικές δυνάμεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τον χώρο για μια αμφίβια επίθεση.

Ο Παπάρο είχε περιγράψει δημόσια ήδη από το 2024 την ιδέα να μετατραπούν τα Στενά σε μια «μη επανδρωμένη κόλαση», ώστε μια κινεζική δύναμη εισβολής να καθυστερήσει αρκετά για να υπάρξει ευρύτερη αντίδραση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Το TIME σημειώνει ότι η στρατηγική έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μαζική χρήση φθηνών drones, τα οποία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι επιθετικές επιχειρήσεις.

«Έχουμε δει ότι ο επιθετικός πόλεμος, είτε πρόκειται για αμφίβια είτε για αεραποβατική επίθεση, έχει γίνει πολύ πιο δαπανηρή ανθρώπινη υπόθεση», λέει ο Παπάρο.