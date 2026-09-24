Νέα δεδομένα και ερωτήματα έρχονται στο προσκήνιο γύρω από την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτή τη φορά σχετικά με τη χορήγηση προποφόλης κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Η συγκεκριμένη ουσία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για μέθη, ωστόσο σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η χορήγησή της δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο της συγκεκριμένης ιατρικής διαδικασίας.

Το ζήτημα που εξετάζεται αφορά τόσο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε το φάρμακο όσο και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στον συγκεκριμένο χώρο.

Τι είναι η προποφόλη και γιατί απαιτεί αυξημένη προσοχή

Η προποφόλη είναι ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό βραχείας δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση ύπνου και απώλειας συνείδησης.

Χορηγείται κυρίως σε νοσοκομειακό περιβάλλον, όπως στην εισαγωγή στη γενική αναισθησία ή σε ειδικές περιπτώσεις καταστολής, όπου απαιτείται στενή παρακολούθηση του ασθενούς.

Μιλώντας στο δελτίο του Star, ο αναισθησιολόγος Δημήτρης Μανίκης εξήγησε ότι η ουσία χρειάζεται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.

«Δεν μπορεί να χορηγηθεί χωρίς υποστήριξη της αναπνοής», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση της προϋποθέτει εξοπλισμό και δυνατότητα άμεσης ιατρικής παρέμβασης.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι η προποφόλη δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την κατάλληλη παρακολούθηση του ασθενούς.

Τα ερωτήματα για τη χορήγηση του φαρμάκου

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται είναι εάν η χρήση της προποφόλης ήταν ιατρικά ενδεδειγμένη στη συγκεκριμένη περίπτωση και ποιος αποφάσισε τη χορήγησή της.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι μετά την προποφόλη χορηγήθηκε και άλλη ουσία, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διευκρινίσουν ποιο ήταν το φάρμακο, ποιος ήταν ο λόγος χρήσης του και αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα από την έρευνα και την αξιολόγηση των ιατρικών δεδομένων της υπόθεσης.

Πώς βρέθηκε η προποφόλη στον χώρο της πλασμαφαίρεσης

Ένα ακόμη ερώτημα που έχει τεθεί αφορά την προμήθεια της ουσίας.

Η προποφόλη δεν διατίθεται από τα κοινά φαρμακεία και η χρήση της συνδέεται με νοσοκομειακές διαδικασίες και ειδικούς μηχανισμούς προμήθειας μέσω φαρμακαποθηκών.

Για τον λόγο αυτό εξετάζεται πώς έφτασε η συγκεκριμένη ουσία στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση και αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής, τα συγκεκριμένα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά και αναμένεται να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές που διερευνούν την υπόθεση.

Η διαφορετική περίπτωση άλλης ασθενούς

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πληροφορία ότι την ίδια ημέρα και περίπου την ίδια χρονική στιγμή, άλλη ασθενής υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση σε διπλανό εξεταστήριο.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η γυναίκα από την Ελβετία δεν έλαβε μέθη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Όπως αναφέρθηκε, η πλασμαφαίρεση που πραγματοποιούνταν στο συγκεκριμένο μηχάνημα δεν απαιτούσε από το πρωτόκολλο τη χορήγηση καταστολής.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη σημείο προς διερεύνηση, καθώς οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εξετάσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη ιατρική πρακτική στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.