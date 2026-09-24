Έντονη διπλωματική φόρτιση επικράτησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά την έναρξη της ομιλίας του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς αντιπροσωπείες χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα, ενώ ακούστηκαν αποδοκιμασίες από το ακροατήριο.

Η κίνηση αυτή σημειώθηκε τη στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβαινε στο βήμα για να απευθυνθεί στους εκπροσώπους των κρατών-μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αρκετοί διπλωμάτες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και αποχώρησαν, αφήνοντας εμφανή κενά στην αίθουσα, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως διαμαρτυρία για την πολιτική του Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα.

WATCH: Netanyahu is booed as he begins his UNGA speech, with many delegations walking out of the General Assembly hall. pic.twitter.com/ldaiBQ0KFk — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Η αντίδραση Νετανιάχου στις αποχωρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρθηκε στις αποχωρήσεις, απευθυνόμενος σε όσους παρέμειναν στην αίθουσα.

«Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα», είπε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η φράση του ήρθε ως απάντηση στην εικόνα των άδειων εδράνων, την ώρα που η ομιλία του βρισκόταν σε εξέλιξη.

Είχε προηγηθεί κάλεσμα για μποϊκοτάζ της ομιλίας

Η αποχώρηση είχε προαναγγελθεί από παλαιστινιακές αντιπροσωπείες, οι οποίες είχαν καλέσει διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν κατά την παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα διεθνών αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις στη Γάζα και η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται αποχώρηση

Παρόμοια εικόνα είχε καταγραφεί και σε προηγούμενη ομιλία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το 2025, αντιπροσωπείες χωρών είχαν επίσης εκφράσει τη διαμαρτυρία τους για τον πόλεμο στη Γάζα αποχωρώντας από την αίθουσα κατά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η φετινή εμφάνιση του Νετανιάχου στον ΟΗΕ πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών πιέσεων προς το Ισραήλ, με τη σύγκρουση στη Γάζα να παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της διεθνούς διπλωματικής ατζέντας.