Θεωρείται πλέον δεδομένο πως η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος για τον κόσμο του yachting είναι το φθινόπωρο και ο χειμώνας κάθε έτους. Καθώς είναι η εποχή του χρόνου που οι έξυπνοι αγοραστές και οι γνώστες της αγοράς κλείνουν τα πιο συμφέροντα deals, ενώ τα σχεδιαστικά στούντιο και τα ναυπηγεία μπαίνουν σε πυρετώδεις ρυθμούς εργασιών.

Σε μεγάλες εκδηλώσεις όπως το φετινό «Monaco Yacht Show» οι υποψήφιοι αγοραστές αλλά και επενδυτές μπορούν να βρούν δελεαστικές τιμές σε καινούργια και παλιά σκάφη, ενώ υπάρχει και μεγάλο χρονικό περιθώριο για βελτιώσεις και προετοιμασία των σκαφών προτού ξεκινήσουν τα ταξίδια τους, το καλοκαίρι.

Ταυτόχρονα είναι και μια εποχή που πραγματοποιούνται οι μεγάλες εκθέσεις όπου τότε λανσάρονται και παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα μοντέλα της αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι και το φετινό «Monaco Yacht Show» που ετοιμάζεται πυρετωδώς με θαλαμηγούς να καταφτάνουν στο λιμάνι του Ηρακλή, στο Μονακό, από ολόκληρο τον κόσμο.

Ανάμεσα τους και η θαλαμηγός «Christina O» με την ένδοξη ιστορία που «ψάχνει» υποψήφιο αγοραστή. Η θαλαμηγός του Αριστοτέλη Ωνάση μάλιστα έχει αγκυροβολήσει σε περίοπτη θέση στο λιμάνι του Μονακό ενώ έχει «απέναντι» της το ιστορικό «Atlantis II» της οικογένειας Νιάρχου, καθώς και τη μεγαλοπρεπή «Creole» της οικογένειας Gucci που διαθέτουν μόνιμο αγκυροβόλιο στο λιμάνι του πριγκιπάτου.

Σε αυτόν τον έντονο ρυθμό προετοιμασιών και συναντήσεων βρίσκονται και οι δύο έλληνες σχεδιαστές, ο Γιώργος Βαφειάδης και ο γιος του Στέφανος. Δουλεύοντας πάνω σε καινούργια project που έχει αναλάβει η εταιρεία τους, το «Studio Vafiadis», ταξίδεψαν μέχρι το Μονακό προκειμένου να παρουσιάσουν την δουλειά τους, μέσα από το 77,7 μέτρων «Malia» που έχει κατασκευαστεί στο Πέραμα, στο ναυπηγείο της «Golden Yachts». Ο σχεδιασμός της θαλαμηγού φέρει την υπογραφή του «Studio Vafiadis», μιας εταιρείας που έχει σχεδιάσει και δημιουργήσει 21 super yachts.