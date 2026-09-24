Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 18:00, η Νέα Δημοκρατία διοργανώνει μεγάλη επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο παλιό αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. (Πειραιώς και Ερμού, Αθήνα).

Ξεχωριστό στοιχείο της φετινής εκδήλωσης αποτελεί η επιλογή του παραδοσιακού πυρσού στην επετειακή αφίσα, με σαφή αναφορά στην ιστορική διαδρομή της παράταξης από το 1974.

Ο πυρσός και η φλόγα αποτέλεσαν επί δεκαετίες αναγνωρίσιμα στοιχεία του εμβλήματος του κόμματος. Στο καταστατικό της ΝΔ επισημαίνεται ότι το σημερινό έμβλημα αποτελεί συνέχεια και σύγχρονη σχεδιαστική απόδοση του παραδοσιακού συμβόλου, με κεντρικό στοιχείο τον πυρσό και τη φλόγα.