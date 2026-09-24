Με μια ιδιαίτερα επιθετική ομιλία διάρκειας περίπου 40 λεπτών εμφανίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξαπολύοντας πυρά κατά του Ιράν, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και όσων επικρίνουν την πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα.

Η παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού συνοδεύτηκε από ένταση ήδη από τα πρώτα λεπτά, καθώς αρκετές αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα την ώρα που ανέβαινε στο βήμα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου απάντησε στις αποχωρήσεις λέγοντας: «Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα».

Οι εκπρόσωποι που παρέμειναν στην αίθουσα χειροκρότησαν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Η αναφορά στην Ελλάδα και η επίθεση κατά Ερντογάν

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε «τύραννο» και κατηγόρησε για σειρά ενεργειών στο εσωτερικό και το εξωτερικό της Τουρκίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Άγκυρα φιλοξενεί στελέχη της Χαμάς, ότι έχει περιορίσει την αντιπολίτευση και τον Τύπο στην Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε και στην άρνηση της Άγκυρας να αναγνωρίσει την Αρμενική Γενοκτονία.

Στη συνέχεια έκανε ειδική αναφορά στην Κύπρο και την Ελλάδα.

«Κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ», ανέφερε.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει μεγαλύτερο ρόλο στη Συρία και ότι έχει εκφράσει φιλοδοξίες που, όπως είπε, συνδέονται με την Ιερουσαλήμ.

«Αν δεν χτυπούσαμε το Ιράν, θα ήμασταν όλοι νεκροί»

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε η υπεράσπιση των ισραηλινών επιθέσεων κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η στρατιωτική δράση ήταν αναγκαία και δήλωσε πως, χωρίς αυτή την επιχείρηση, «θα ήμασταν όλοι νεκροί».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο «σε επτά μέτωπα» εδώ και τρία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι οι αντίπαλοί της ανέμεναν την κατάρρευση του Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς, η 7η Οκτωβρίου και η κατάσταση στη Γάζα

Αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου την χαρακτήρισε «τη σκοτεινότερη ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ».

Υποστήριξε ότι χιλιάδες μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ και κατηγόρησε την οργάνωση για τη δολοφονία περίπου 1.200 ανθρώπων, καθώς και για επιθέσεις κατά αμάχων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Ισραήλ απάντησε πολεμώντας «σαν λιοντάρια» και υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα διεξάγεται απέναντι σε μια οργάνωση που χρησιμοποιεί, όπως είπε, αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία, σχολεία και τεμένη για στρατιωτικές δραστηριότητες, ενώ υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός λαμβάνει μέτρα για την απομάκρυνση πολιτών από περιοχές επιχειρήσεων.

Ευχαριστίες στον Τραμπ και το «όγδοο μέτωπο»

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε ο Νετανιάχου στη σχέση του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε αυτή τη μάχη εναντίον των βαρβάρων, δεν είχαμε μεγαλύτερο σύμμαχο από τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε, ευχαριστώντας τον για τη στήριξή του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα πλήγματα κατά του Ιράν είχαν στόχο «να σώσουν τον πολιτισμό».

Παράλληλα, μίλησε για ένα «όγδοο μέτωπο» του πολέμου, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά τη μάχη για την «αλήθεια» στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

Κατηγόρησε ξένες χώρες ότι χρηματοδοτούν εκστρατείες παραπληροφόρησης κατά του Ισραήλ και εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κατάρ, υποστηρίζοντας ότι μέσω χρηματοδοτήσεων σε πανεπιστήμια και μέσα ενημέρωσης επιχειρεί να επηρεάσει τη διεθνή κοινή γνώμη.

Κριτική σε Γαλλία και Βρετανία για τις κατηγορίες περί «αποικιοκρατίας»

Ο Νετανιάχου στράφηκε επίσης κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται το Ισραήλ για την πολιτική του.

«Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικροσκοπικό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Ποια αποικιοκρατία;», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις δύο ευρωπαϊκές χώρες, πρόσθεσε ότι ήταν εκείνες που ιστορικά ανέπτυξαν αποικιακές αυτοκρατορίες.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε επίσης αναφορά στον αδελφό του, Γιόνι Νετανιάχου, ο οποίος σκοτώθηκε στην επιχείρηση του Ισραήλ στο Έντεμπε το 1976, θυμούμενος τα λόγια του κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών: «Θα νικήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στον ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο διεθνές περιβάλλον, με τον πόλεμο στη Γάζα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις σχέσεις Ισραήλ – συμμάχων να παραμένουν στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας.