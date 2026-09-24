Ο Στάθης Μαντζώρος παρουσιάζει βελτίωση, περίπου 13 μήνες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Μιχάλης Αεράκης. Ο ηθοποιός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ η οικογένειά του χρειάζεται οικονομική βοήθεια προκειμένου να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος βρίσκεται κοντά του από την αρχή αυτής της περιπέτειας, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τα νεότερα που έμαθε από τη σύζυγο του συναδέλφου του. Όπως ανέφερε, ο Στάθης Μαντζώρος έχει ανακτήσει την επαφή με το περιβάλλον του και μπορεί πλέον να αναγνωρίζει πρόσωπα και να κινεί τα χέρια του, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει ακόμη να μιλήσει.

«Τα νέα, είναι ευχάριστα από ό,τι μου είπε η γυναίκα του. Έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες. Αναγνωρίζει πρόσωπα. Κινεί τα χέρια του, (σ.σ. δείχνει), τα συναισθήματά του. Δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μιχάλης Αεράκης απηύθυνε έκκληση για οικονομική ενίσχυση, εξηγώντας ότι απαιτούνται χρήματα για το επόμενο στάδιο της φροντίδας του ηθοποιού.

«Με την ευκαιρία αυτή και ευχαριστώ για άλλη μία φορά τον Γιώργο τον Λιάγκα, που έχει ευαισθησίες πάνω σε αυτά τα θέματα. Ζητάω ως Μιχάλης Αεράκης, εκφράζοντας βέβαια και την οικογένεια, την οικονομική στήριξη. Πρέπει να πάει ο Στάθης σε ένα κέντρο αποκατάστασης και χρειάζεται κάποια χρήματα και όποιος φίλος μπορεί να βοηθήσει».

Η δύσκολη επίσκεψη στο νοσοκομείο και η επιθυμία να επιστρέψει στη δουλειά

Ο Μιχάλης Αεράκης περιέγραψε και τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε κατά τις επισκέψεις του στο νοσοκομείο. Όπως είπε, πριν από τέσσερις μήνες ο Στάθης Μαντζώρος δεν είχε επαφή, ενώ ο ίδιος δυσκολευόταν να μπει στο δωμάτιό του και να τον αντικρίσει.

«Πριν τέσσερις μήνες που δεν είχε επαφή. Πηγαίνω τακτικά, αλλά απέφευγα να μπω στο δωμάτιο μέσα. Δεν ήθελα να τον δω. Την περασμένη φορά όμως είπα δεν πάει άλλο, θα μπω μέσα και τον είδα. Ούτε κατάλαβε αυτός. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ σίγουρα».

Ο ηθοποιός μίλησε για την ευχή του να δει τον συνάδελφό του να ανακτά τις δυνάμεις του και να επιστρέφει κάποια στιγμή στο θέατρο ή στην τηλεόραση, αλλά και να βρίσκεται ξανά κοντά στην οικογένειά του.

«Προσεύχομαι κάθε μέρα ο Στάθης να σταθεί στα πόδια του, να ξανασμίξουμε σε ένα τηλεοπτικό πλατό ή στο θέατρο που είναι η αγάπη του, να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του που λατρεύει».

Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να πει στον Στάθη Μαντζώρο, ο Μιχάλης Αεράκης απάντησε με μια φράση που αφορά το μέλλον τους: «Να σχεδιάσουμε το αύριο. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ξεγράφει που λέμε».