Η Κέιτ Μίντλετον είχε όλα τα βλέμματα πάνω της στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τομ Κρουζ, «Digger», στο Λονδίνο. Όμως, ανάμεσα στα φλας των φωτογράφων, τα βασιλικά κοσμήματα και την εντυπωσιακή εμφάνιση, μια μικρή ατυχία ήταν εκείνη που τελικά συζητήθηκε περισσότερο.

Καθώς η πριγκίπισσα της Ουαλίας περπατούσε στο κόκκινο χαλί του ODEON Luxe Leicester Square μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, η μακριά ουρά του φορέματός της πατήθηκε κατά λάθος από την πρόεδρο του «The Film and TV Charity», Κλερ Ταβερνιέ. Η κίνηση τράβηξε στιγμιαία το ύφασμα και η Κέιτ έχασε για λίγο την ισορροπία της.

Η αντίδρασή της όμως ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά: αντί για αμηχανία ή εκνευρισμό, ξέσπασε σε γέλια, ενώ η Ταβερνιέ κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί και έσπευσε να απολογηθεί.

Το φόρεμα που έκλεψε την παράσταση-και λίγο έλειψε να τη δυσκολέψει

Η Κέιτ επέλεξε για τη μεγάλη κινηματογραφική βραδιά μια εντυπωσιακή δημιουργία της Jenny Packham σε βαθιά μωβ απόχρωση.

Το αέρινο φόρεμα είχε μακριά διάφανα μανίκια, πτυχώσεις και εντυπωσιακή ουρά που έδινε θεατρικό χαρακτήρα στην εμφάνισή της – αλλά αποδείχθηκε και ο λόγος για το μικρό απρόοπτο της βραδιάς.

Η πριγκίπισσα ολοκλήρωσε το look της με ιστορικά κοσμήματα: φόρεσε το περίφημο αμέθυστο κολιέ της Βασιλομήτορος και σκουλαρίκια που είχαν συνδεθεί με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο Γουίλιαμ, ο Τομ Κρουζ και μια βραδιά γεμάτη σταρ

Στο πλευρό της Κέιτ βρέθηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος επέλεξε ένα κομψό βελούδινο σακάκι με παπιγιόν για την επίσημη εμφάνιση.

Το βασιλικό ζευγάρι συναντήθηκε με τον Τομ Κρουζ, ο οποίος έχει εμφανιστεί ξανά σε εκδηλώσεις με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ. Ο ηθοποιός μάλιστα προσέφερε μια ακόμη χαρακτηριστική στιγμή της βραδιάς, όταν έδωσε το χέρι του στην Κέιτ για να τη βοηθήσει σε σκαλιά κατά την είσοδό της στον χώρο.

Στην πρεμιέρα βρέθηκαν επίσης μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου, ενώ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Royal Film Performance για την ενίσχυση του Film and TV Charity.

Μια στιγμή που θύμισε ότι πίσω από το πρωτόκολλο υπάρχει ένας άνθρωπος

Παρότι οι βασιλικές εμφανίσεις είναι συνήθως άψογα οργανωμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, το μικρό περιστατικό με το φόρεμα της Κέιτ ήταν ίσως η πιο αυθόρμητη στιγμή της βραδιάς.

Η πριγκίπισσα αντιμετώπισε την αναποδιά με χιούμορ, δείχνοντας ότι ακόμη και στις πιο επίσημες περιστάσεις μπορεί να συμβεί κάτι απρόβλεπτο.

Και τελικά, ένα φόρεμα που παραλίγο να την κάνει να σκοντάψει ήταν αυτό που χάρισε στο κοινό την πιο ανθρώπινη εικόνα της βραδιάς.