Ραγδαίες είναι οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις νέες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έστειλε SMS στη γιατρό πριν πάει στο Κολωνάκι για τις θεραπείες.

Σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις», όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο καλλιτέχνης συναντήθηκε με έναν γνωστό επιχειρηματία, τη συνεργάτιδά του, αλλά και τον υπνοθεραπευτή σε πατάρι εστιατορίου στο Ψυχικό.

Εκεί, εξέφρασε την επιθυμία να μεταβεί ακόμη και στο εξωτερικό, προκειμένου να ανανεωθεί, ώστε να είναι έτοιμος για την επετειακή συναυλία που ετοίμαζε με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του στο τραγούδι. Τότε, και οι τρεις -οι οποίοι φέρεται να γνώριζαν τη γιατρό- πρότειναν το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2021 για υδροθεραπεία.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι ο Μαζωνάκης συμφώνησε να κάνει δύο θεραπείες πλασμαφαίρεσης και μία συνεδρία με τον υπνοθεραπευτή, η οποία θα κόστιζε 200 ευρώ και θα πραγματοποιούνταν το απόγευμα της Τετάρτης.

Την Τρίτη, πριν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι για την πρώτη θεραπεία -η οποία τελικά ήταν υδροθεραπεία και όχι πλασμαφαίρεση- έστειλε SMS στη γιατρό, σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις», στο οποίο έγραφε:

«Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3.000 με 6.000 ευρώ;».

Τα μηνύματα γιατρού – υπνοθεραπευτή

Το «Live News» ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν επιφυλακτικός σχετικά με το ενδεχόμενο να κάνει την πλασμαφαίρεση.

Μετά την υδροθεραπεία που έκανε την Τρίτη, φέρεται η γιατρός να αντάλλαξε μηνύματα με τον υπνοθεραπευτή, στα οποία η πρώτη έγραψε: «Δεν θέλει να έρθει για την πλασμαφαίρεση», και ο δεύτερος απάντησε: «Άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ».

Η εκπομπή του Mega ανέφερε πως φέρεται να υπάρχουν μια σειρά από SMS που δείχνουν ότι υπήρχε αυτός ο δισταγμός του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι δεν είναι τα μοναδικά μηνύματα που αφορούν την υπόθεση.