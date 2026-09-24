Η ηθοποιός Αθηνά Μαξίμου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σε πληροφορώ ότι διάβασα και αρκετά σχόλια τα οποία ήταν κακοπροαίρετα, κακεντρεχή και λες “δεν είναι δυνατόν”. Αυτό του Γιώργου Μαζωνάκη νομίζω είναι μια συλλογική θλίψη. Και για τον τρόπο με τον οποίο συνέβη και για το άδικο του πράγματος και για το ότι αισθάνεσαι ανυπεράσπιστος σε μια πολιτεία που ξαφνικά πας σε έναν γιατρό και δεν ξέρεις αν όντως είναι γιατρός», είπε και πρόσθεσε:

«Είσαι ανυπεράσπιστος. Και δεν μιλάμε για το αν θα δεις μια κακή παράσταση, εντάξει; Για το αν κάποιος είναι ηθοποιός ή δεν είναι ηθοποιός. Όπου έχεις μια επιλογή να πεις θα πάω, δεν θα πάω. Αυτό είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι θέμα ζωτικού λάθους».

Στη συνέχεια της κουβέντας, η ηθοποιός σημείωσε: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον συνάντησα ελάχιστες φορές. Παρόλα αυτά, δεν έχει καμία σημασία. Για μένα η αλήθεια είναι αυτή. […] Ήταν τόσο αληθινός ο τρόπος με τον οποίο υπήρχε μέσα σε αυτόν τον χώρο, τόσο αυθεντικός. Αισθάνομαι ότι δεν είπε ποτέ ψέματα για το ποιος είναι. Είχε αποδεχτεί ότι “ρε παιδιά, εγώ αυτός είμαι” και το άφηνε με τόση γλύκα να υπάρχει. Και γι’ αυτό αγγίζει τόσο πολύ τον κόσμο».

«Είναι τρομερό, στενόχωρο και πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα. Εγώ δηλαδή σας λέω δεν ήταν φίλος μου, έτσι; Τις τελευταίες μέρες ξυπνάω κάθε πρωί με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη στο κεφάλι μου», δήλωσε η Αθηνά Μαξίμου.