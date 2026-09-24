Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινείται με την ταχύτητα που απαιτείται για να πετύχει τον στόχο της αμυντικής ετοιμότητας έως το 2030, σύμφωνα με εσωτερική έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας (European Defence Agency) που προορίζεται για τους ηγέτες των κρατών-μελών και την οποία είδε το Reuters.

Το έγγραφο επισημαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται σημαντική επιτάχυνση στις επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής.

«Χρειάζεται αλλαγή κλίμακας και ρυθμού»

Στην έκθεση τονίζεται ότι το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας και η απειλή που, σύμφωνα με την ΕΕ, συνιστά η ρωσική επιθετικότητα απαιτούν ταχύτερες κινήσεις.

«Η αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός αμφισβητούμενου και επιδεινούμενου περιβάλλοντος ασφαλείας και της απειλής που προκαλεί η επιθετικότητα της Ρωσίας απαιτεί να κινηθούμε περαιτέρω και σημαντικά ταχύτερα από ό,τι σήμερα, ώστε να επιτύχουμε αμυντική ετοιμότητα έως το 2030», αναφέρεται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι για να επιτευχθεί ο στόχος του 2030, η Ευρώπη χρειάζεται «αποφασιστική αλλαγή» τόσο στο ύψος των αμυντικών επενδύσεων όσο και στην ταχύτητα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύει η έκθεση είναι η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Η ΕΕ καλείται να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα, ώστε να μπορεί να καλύψει μεγαλύτερες ανάγκες σε εξοπλισμούς και στρατιωτικά μέσα, μειώνοντας παράλληλα τις εξαρτήσεις από εξωτερικούς προμηθευτές.

Η ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, σύμφωνα με την έκθεση, αφορά μεταξύ άλλων την ενίσχυση της ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων των κρατών-μελών και τη δυνατότητα ταχύτερης ανταπόκρισης σε πιθανές κρίσεις.

Η προθεσμία του 2030

Ο στόχος της ΕΕ για αμυντική ετοιμότητα έως το 2030 έχει τεθεί στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας ασφαλείας στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας καλεί τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τον ρυθμό των ενεργειών τους, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες προσπάθειες δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Το μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι ότι η ενίσχυση της άμυνας δεν αφορά μόνο τις δαπάνες, αλλά και τη δυνατότητα παραγωγής, συνεργασίας και ταχείας ανάπτυξης των απαραίτητων στρατιωτικών ικανοτήτων.