Την πρόθεσή του να απομακρύνει τη Γαλλία από το ΝΑΤΟ, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος, επανέλαβε ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα σήμαινε εγκατάλειψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας στον τομέα της άμυνας.

Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές ανέφερε σε συνέντευξή του στο Politico ότι η αποχώρηση από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν θα εμπόδιζε το Παρίσι να συνεχίσει να στηρίζει την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων.

«Το να βρισκόμαστε εκτός ΝΑΤΟ δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την υπεράσπιση των κοινών μας συνόρων», δήλωσε ο Μελανσόν στη σύνοδο Playbook Paris Live.

Τι είπε για τις γαλλικές δυνάμεις στην ανατολική Ευρώπη

Ερωτηθείς αν μια κυβέρνηση υπό τον ίδιο θα απέσυρε τις γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται σήμερα στην Εσθονία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο αποστολών του ΝΑΤΟ, ο Μελανσόν υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν αφορά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

«Αυτό δεν έχει σημασία. Οι χώρες αυτές είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτονται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες», ανέφερε.

Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη αντίληψή του για μια πιο αυτόνομη ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, με μικρότερη εξάρτηση από τη στρατιωτική δομή υπό αμερικανική ηγεσία.

«Ζήτημα αξιοπρέπειας» η αποχώρηση από τη Συμμαχία

Ο Μελανσόν χαρακτήρισε την έξοδο της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ θέμα «αξιοπρέπειας», συνδέοντας τη θέση του με τις σχέσεις Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τη στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ αποτελεί θέση που έχει εκφράσει και η Μαρίν Λεπέν, αν και από διαφορετική πολιτική αφετηρία, με το ζήτημα να παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα της γαλλικής αμυντικής πολιτικής.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ο Μελανσόν συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικών υποψηφίων ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης άνοιξης, από τις οποίες θα αναδειχθεί ο διάδοχος του Εμανουέλ Μακρόν.

Κριτική στον γερμανικό επανεξοπλισμό

Ο επικεφαλής της γαλλικής Αριστεράς επανέλαβε επίσης την αντίθεσή του στο μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ίδιος άσκησε κριτική στο Βερολίνο, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της στρατιωτικής ισχύος της Γερμανίας θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ευρύτερη συζήτηση με τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Οι Γερμανοί θέλουν να δημιουργήσουν τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης. Για ποιον σκοπό;», δήλωσε, καλώντας το Βερολίνο να εξηγήσει τους στόχους αυτής της πολιτικής.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην ιστορική εμπειρία των γαλλογερμανικών σχέσεων, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της γερμανικής στρατιωτικής ισχύος αποτελεί ζήτημα που χρειάζεται ευρωπαϊκό διάλογο.

Αντίθετος στα ουκρανικά πλήγματα βαθιά στη Ρωσία

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν τάχθηκε επίσης κατά της χρήσης δυτικών όπλων για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε στόχους εντός της Ρωσίας.

Όπως υποστήριξε, η χρήση γαλλικών και βρετανικών οπλικών συστημάτων για τέτοιες επιχειρήσεις αυξάνει τον κίνδυνο άμεσης εμπλοκής ευρωπαϊκών χωρών στη σύγκρουση.

«Αντιλαμβάνεστε ότι οι Ουκρανοί πλήττουν με γαλλικά και βρετανικά όπλα; Μετατρεπόμαστε σε εμπόλεμο μέρος», ανέφερε.

Οι θέσεις του Μελανσόν για το ΝΑΤΟ, τον ευρωπαϊκό επανεξοπλισμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πρότασης για διαφορετική κατεύθυνση της γαλλικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, με έμφαση στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.