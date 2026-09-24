Σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν η Ευφροσύνη, η Φροσύνη, η Φρόσω, η Ευφροσύνα, η Φροσούλα, η Φροσού και η Έφη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη της Οσίας Ευφροσύνης, θυγατέρας του Παφνουτίου του Αιγυπτίου.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ευφροσύνη

Φροσύνη

Φρόσω

Ευφροσύνα

Φροσούλα

Φροσού

Έφη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Θεολόγος

Θεολόγης

Θολόγος

Θολόγης

Θολόης

Θεολογία

Θολογία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 25 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Οσία Ευφροσύνη, θυγατέρα του Παφνουτίου του Αιγυπτίου, τον Όσιο Παφνούτιο, τους Αγίους Παύλο και Ταττή και τα παιδιά τους Σαβινιανό, Μάξιμο, Ρούφο και Ευγένιο, τον Άγιο Παφνούτιο τον Ιεροσολυμήτη Ιερομάρτυρα, τον Άγιο Βυζατηνό, τον Όσιο Σέργιο τον Θαυματουργό, Ηγούμενο Ραδονεξίας, και τον Όσιο Θεόφιλο, Αρχιεπίσκοπο Εφέσου. Επίσης, τιμάται η Μνήμη μεγάλου σεισμού και η Σύναξη της Παναγίας της Εγκυμονούσης στην Κατερίνη.

Οσία Ευφροσύνη: Η γυναίκα που, σύμφωνα με την παράδοση, έζησε ως μοναχός με το όνομα Σμάραγδος

Η Οσία Ευφροσύνη τοποθετείται από την εκκλησιαστική παράδοση στις αρχές του 5ου αιώνα, στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄. Φέρεται να καταγόταν από εύπορη οικογένεια της Αλεξάνδρειας και να ήταν η μοναχοκόρη του Παφνουτίου.

Σύμφωνα με τη συναξαριστική διήγηση, έχασε τη μητέρα της σε ηλικία περίπου 12 ετών και μεγάλωσε υπό τη φροντίδα του πατέρα της. Όταν έφτασε περίπου στα 18, ο Παφνούτιος θέλησε να την παντρέψει με έναν νέο από υψηλή κοινωνική τάξη.

Η Ευφροσύνη, ωστόσο, είχε επιλέξει διαφορετικό δρόμο. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, επιθυμούσε να ακολουθήσει την ασκητική ζωή και να αφιερωθεί στην πίστη, στην ελεημοσύνη και στην προσφορά προς τους άλλους. Έτσι, φέρεται να μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και να εγκατέλειψε κρυφά το σπίτι της.

Η πιο χαρακτηριστική πλευρά της παράδοσης γύρω από τη ζωή της είναι ότι μεταμφιέστηκε σε άνδρα για να μπορέσει να εισέλθει σε ανδρικό κοινόβιο μοναστήρι. Εκεί παρουσιάστηκε με το όνομα «Σμάραγδος» και έζησε ως μοναχός χωρίς οι υπόλοιποι να γνωρίζουν την πραγματική της ταυτότητα.

Η συναξαριστική παράδοση αναφέρει ότι παρέμεινε στο μοναστήρι για 38 χρόνια. Προς το τέλος της ζωής της φέρεται να συναντήθηκε ξανά με τον πατέρα της, ο οποίος είχε επίσης ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Η ιστορία της διατηρήθηκε στους αιώνες κυρίως ως παράδειγμα πλήρους απομάκρυνσης από την κοσμική ζωή και αφοσίωσης στον ασκητισμό.

Η Οσία Ευφροσύνη τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 25 Σεπτεμβρίου μαζί με τον πατέρα της, Όσιο Παφνούτιο. Η αφήγηση της ζωής της ανήκει στη μακρά συναξαριστική παράδοση της Εκκλησίας και αρκετές από τις λεπτομέρειές της δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από ιστορικές πηγές.

«Τὸ θῆλυ κρύπτεις ἀνδρικῶς Εὐφροσύνη,

Καὶ κρυπτὰ τὸν βλέποντα Δεσπότην βλέπεις.

Εἰκάδα Εὐφροσύνη κατὰ πέμπτην πότμον ὑπέστη.»

Ακούστε το Απολυτίκιον

https://www.youtube.com/watch?v=fEIpDKuxBHU

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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