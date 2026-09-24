Η Ολλανδία και η Γερμανία έμειναν στο 1-1, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα, η οποία νίκησε με 2-1 τη Σερβία εκτός έδρας, είναι στην 1η θέση του ομίλου για τη League A του Nations League.

Τα «πάντσερ», στον πάγκο των οποίων ήταν για πρώτη φορά ο Γιούργκεν Κλοπ, μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, είχαν τον έλεγχο και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 32′ με σουτ του Νμέτσα από κοντά.

Το 0-1 ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο άρχισε με τους «οράνιε», για τους οποίους έκανε ντεμπούτο ο Τσάβι, να πιέζουν για την ισοφάριση και να έχουν ευκαιρίες για να φτάσουν σε αυτή.

Το 1-1, τελικά, έγινε στο 92′ με ωραίο τελείωμα του Χάκπο στην κίνηση, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό και να είναι στο -2 από την Ελλάδα μετά την 1η αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Ολλανδία – Γερμανία 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ελλάδα 3

Γερμανία 1

Ολλανδία 1

Σερβία 0