Μια διαφήμιση διάρκειας λίγων δευτερολέπτων κατάφερε να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ για τη θέση των γυναικών στον αθλητισμό, τη σεξουαλικοποίηση στην προβολή τους αλλά και τα όρια της διαφημιστικής πρόκλησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της πλατφόρμας αθλητικών προβλέψεων Novig, εμφανιζόμενη με ελάχιστα ρούχα και χρησιμοποιώντας αθλητικό εξοπλισμό για να καλύψει το σώμα της.

Η καμπάνια, που έχει ως μήνυμα «Just Sports», είχε στόχο να προβάλει την ιδέα ότι η πλατφόρμα ασχολείται αποκλειστικά με αθλητικά γεγονότα και όχι με πολιτική ή άλλα είδη στοιχηματισμού. Ωστόσο, η εικόνα της Σουίνι προκάλεσε αντιδράσεις, ιδιαίτερα από αθλήτριες που υποστήριξαν ότι η διαφήμιση μεταφέρει ξανά τη συζήτηση από τις ικανότητες των γυναικών αθλητριών στην εμφάνισή τους.

Η Σάρον Στόουν πήρε θέση: «Να αναλάβει την ευθύνη»

Η Σάρον Στόουν κλήθηκε να σχολιάσει την επίμαχη καμπάνια στο περιθώριο της εκδήλωσης “Variety’s 2026 Power of Women: Los Angeles” στο Beverly Hills Hotel.

Μιλώντας αποκλειστικά στο PEOPLE, η 68χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στη διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι για τη Novig και τόνισε πως η νεαρή σταρ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη των επιλογών της.

Η 68χρονη ηθοποιός τόνισε πως η νεαρή σταρ είναι υπεύθυνη για τις επιλογές της, όμως η ίδια θέλει να υπερασπίζεται τις γυναίκες που έχουν διακριθεί μέσα από τον αθλητισμό.

«Πιστεύω ότι είναι δική της ευθύνη να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις της, όχι δική μου δουλειά να την κρίνω γι’ αυτές», φέρεται να δήλωσε η Στόουν, προσθέτοντας πως ο δικός της ρόλος είναι να στηρίζει τις γυναίκες που έχουν γίνει πρωταθλήτριες.

Η σταρ του «Βασικού Ενστίκτου» στάθηκε ιδιαίτερα στο μήνυμα που, όπως είπε, μπορεί να περάσει μια τέτοια καμπάνια.

«Δεν μπορούμε να υποβαθμίζουμε τον γυναικείο αθλητισμό για να τραβήξουμε την προσοχή των ανδρών ώστε να στοιχηματίσουν», ανέφερε, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά μέσα.

Μια διαφήμιση, πολλές αντιδράσεις

Η καμπάνια της Novig δείχνει τη Σουίνι να εμφανίζεται σε διαφορετικά αθλητικά σκηνικά, με μπάλες, ρακέτες και άλλο εξοπλισμό, ενώ επαναλαμβάνει ότι η πλατφόρμα αφορά «μόνο τα σπορ».

Η ίδια η ηθοποιός υπερασπίστηκε τη δημιουργική επιλογή, λέγοντας ότι η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί κάτι παιχνιδιάρικο και διαφορετικό, με στόχο να ξεχωρίσει το μήνυμα της εταιρείας. Παράλληλα, η Σουίνι δεν εμφανίζεται απλώς ως πρόσωπο της καμπάνιας, αλλά έχει συνδεθεί με τη Novig ως στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχος.

Οι επικριτές της καμπάνιας, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα μεταφέρει το βάρος από το ίδιο το άθλημα στο σώμα της πρωταγωνίστριας.

Η αποκάλυψη της Στόουν: Όταν πάλευε για να παίξει γκολφ με τα αγόρια

Μέσα στη συζήτηση, η Σάρον Στόουν αποκάλυψε και μια άγνωστη ιστορία από τα μαθητικά της χρόνια.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι όταν ήταν στο λύκειο ήθελε να αγωνιστεί στην ομάδα γκολφ του σχολείου της, όμως δεν υπήρχε αντίστοιχη γυναικεία ομάδα.

Έτσι, αποφάσισε να διεκδικήσει τη θέση της στην ανδρική ομάδα, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει με νομικές ενέργειες προκειμένου να της δοθεί η ευκαιρία.

«Είχα κάτι να αποδείξω», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως τελικά κατάφερε να αγωνιστεί μαζί με τα αγόρια.

Από το γκολφ του σχολείου στη μεγάλη συζήτηση του σήμερα

Η παρέμβαση της Σάρον Στόουν έφερε στο προσκήνιο ένα παλιό αλλά διαχρονικό ζήτημα: πώς παρουσιάζονται οι γυναίκες όταν βρίσκονται μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας.

Για κάποιους, η καμπάνια της Σουίνι αποτελεί μια τολμηρή επιλογή μάρκετινγκ και μια προσωπική καλλιτεχνική απόφαση. Για άλλους, αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα όπου η γυναικεία εικόνα επισκιάζει την πραγματική αξία και τις επιδόσεις των γυναικών στον αθλητισμό.

Και κάπως έτσι, μια διαφήμιση για αθλητικές προβλέψεις μετατράπηκε σε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση: όχι μόνο για το τι πουλάει μια εικόνα, αλλά και για το τι επιλέγει τελικά να βλέπει το κοινό πίσω από αυτή.