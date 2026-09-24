Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει περισσότερο τη δική της αμυντική ικανότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν το ΝΑΤΟ, αλλά με διαφορετική κατανομή ρόλων.

Ο ανώτατος διοικητής της Συμμαχίας στην Ευρώπη, πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Αλέξους Γκρινκιέβιτς, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα εξακολουθήσει να παρέχει «κρίσιμης σημασίας αλλά πιο περιορισμένες δυνατότητες» στο ΝΑΤΟ, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αναλαμβάνουν μεγαλύτερο βάρος στην άμυνα της ηπείρου.

Η δήλωση έγινε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Reuters, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς την τελετή αλλαγής διοίκησης στα κεντρικά γραφεία της Συμμαχίας στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.

Μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευθύνη στην άμυνα

Η τοποθέτηση του Αμερικανού ανώτατου διοικητή έρχεται σε μια περίοδο αναπροσαρμογής στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, με τις ευρωπαϊκές χώρες να καλούνται να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες.

Σύμφωνα με τον Γκρινκιέβιτς, οι ΗΠΑ δεν αποσύρονται από τη Συμμαχία, αλλά προσαρμόζουν τη συνεισφορά τους σε ένα πλαίσιο όπου οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν μεγαλύτερο ρόλο στην ασφάλεια της περιοχής.

Η αλλαγή αυτή αφορά τη συνολική δομή υποστήριξης του ΝΑΤΟ, καθώς η Συμμαχία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονται οι στρατιωτικές δυνατότητες και οι ευθύνες μεταξύ των κρατών-μελών.

Αλλαγή διοίκησης στο ΝΑΤΟ

Η δήλωση έγινε λίγο πριν από την τελετή αλλαγής διοίκησης στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στο Νόρφολκ της πολιτείας Βιρτζίνια.

Κατά τη διαδικασία αυτή, ένας στρατηγός του βρετανικού στρατού αναμένεται να αναλάβει τη διοίκηση από έναν αντιναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας ακόμη μία αλλαγή στη στρατιωτική ηγετική δομή της Συμμαχίας.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του ΝΑΤΟ να προσαρμόσει τις δομές του στις νέες συνθήκες ασφαλείας και στις αυξημένες απαιτήσεις για αμυντικές επενδύσεις από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Οι ΗΠΑ παραμένουν βασικός παράγοντας

Παρά τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους βασικούς στρατιωτικούς πυλώνες του ΝΑΤΟ, διαθέτοντας σημαντικές δυνατότητες σε τομείς όπως η στρατηγική μεταφορά, οι πληροφορίες, η αεράμυνα και η τεχνολογία.

Η αναφορά του Γκρινκιέβιτς σε «κρίσιμες» αμερικανικές δυνατότητες δείχνει ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί κομβικό ρόλο στη λειτουργία της Συμμαχίας, ακόμη και μέσα σε ένα μοντέλο όπου οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες για την άμυνα της ηπείρου.