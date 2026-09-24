Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αρχές ασφαλείας, καθώς πληθαίνουν οι δραματικές προειδοποιήσεις για επικείμενη κλιμάκωση του ρωσικού υβριδικού πολέμου. Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας (FE) εκτιμά ότι τους επόμενους μήνες η Μόσχα θα εντείνει τις επιθέσεις της κατά κρατών-μελών της Δύσης και του ΝΑΤΟ, προκαλώντας πολύ σοβαρότερες συνέπειες από ό,τι στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Mundo, επικαλούμενο αμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές, αποκαλύπτει ότι η CIA έχει ενημερώσει τις κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Λιθουανίας για ένα εφιαλτικό σενάριο.



Σύμφωνα με αυτό, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ενδέχεται να μεταφερθούν κρυμμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια πλοίων και να εκτοξευθούν απευθείας από τη Μεσόγειο Θάλασσα, στοχεύοντας κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές. Το επικρατέστερο μοντέλο που εξετάζεται είναι το drone τύπου Gerbera, το οποίο είναι ευέλικτο, έχει εμβέλεια έως 600 χιλιόμετρα και μπορεί να πλήξει στόχους μέσα σε μιάμιση με δύο ώρες από την εκτόξευσή του.



Αν και η εκρηκτική του ισχύς είναι περιορισμένη, ο αντικειμενικός σκοπός μιας τέτοιας ενέργειας δεν είναι η ολική καταστροφή, αλλά η πρόκληση πυρκαγιών, η παράλυση λιμανιών ή αεροδρομίων και η καλλιέργεια κλίματος τρόμου.

Denmark expects Russia to escalate hybrid warfare in coming months, intelligence service says https://t.co/2yfEoIwq45 — The Straits Times (@straits_times) September 24, 2026

«Η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Δανίας εκτιμά ότι τους επόμενους μήνες η Ρωσία θα εντείνει περαιτέρω τον υβριδικό της πόλεμο, πραγματοποιώντας συχνότερες επιθέσεις εναντίον της Δύσης και του ΝΑΤΟ, με σοβαρότερες συνέπειες για τις χώρες που θα πλήττονται σε σχέση με το παρελθόν», αναφέρεται στην αξιολόγηση της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Δανίας.

«Υπάρχει ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος η Ρωσία να εξαπολύσει περιορισμένες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ που γειτονεύει μαζί της», είπε ο Τόμας Άρενκιελ, επικεφαλής της FE, σε συνέντευξη Τύπου.

BREAKING: Danish Defence Intelligence warns that Russia is expected to significantly intensify its hybrid war against the West and NATO in the coming months. An actual invasion of a NATO country is considered unlikely, but it can no longer be ruled out. Denmark says the situation… pic.twitter.com/GH4I6g3RI1 — GeoInsider (@InsiderGeo) September 24, 2026

Η νέα αυτή απειλή έρχεται στον απόηχο της απόπειρας επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, γεγονός που έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αιτήματα για νέες, αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Κρεμλίνου.



Παράλληλα, ο επικεφαλής των δανικών πληροφοριών Τόμας Άρενκιελ επισημαίνει ότι υπάρχει ένας μικρός αλλά υπαρκτός κίνδυνος για περιορισμένες στρατιωτικές επιθέσεις σε γειτονικές με τη Ρωσία χώρες, καθιστώντας την ευρωπαϊκή ασφάλεια εξαιρετικά εύθραυστη.