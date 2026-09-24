Νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Χούθι, στο στόχαστρο βρέθηκαν ένας «ευαίσθητος στόχος» στο Ριάντ και εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο λιμάνι Γιανμπού, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.

Μέχρι στιγμής, οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι υπήρξε πλήγμα στην πρωτεύουσα ή ζημιές στις εγκαταστάσεις που αναφέρουν οι Χούθι.

Η ανακοίνωση των Χούθι και η αντίδραση του Ριάντ

Οι αντάρτες της Υεμένης υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά την ενημέρωση της Σαουδικής Αραβίας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν έξι βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι.

Σύμφωνα με το Ριάντ, οι πύραυλοι είχαν κατεύθυνση προς την επαρχία Ταΐφ και την περιοχή του λιμανιού Γιανμπού.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έκαναν αναφορά σε επίθεση κατά του Ριάντ, ούτε ανακοίνωσαν θύματα ή υλικές ζημιές στις περιοχές που βρίσκονταν στο επίκεντρο των αναφορών.

Στο επίκεντρο ξανά οι ενεργειακές υποδομές

Η αναφορά στις εγκαταστάσεις της Aramco επαναφέρει στο προσκήνιο την ευαισθησία των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας απέναντι σε επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο επιθέσεων που αποδόθηκαν στους Χούθι, με τις ενεργειακές εγκαταστάσεις να αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους στις περιφερειακές εντάσεις.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν επεκτείνει τη δράση τους και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή

Η νέα ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, όπου οι περιφερειακές συγκρούσεις και οι επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις συνεχίζουν να δημιουργούν πιέσεις στην ασφάλεια και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για το αν οι επιθέσεις που περιέγραψαν οι Χούθι προκάλεσαν ζημιές ή αν οι στόχοι επλήγησαν.