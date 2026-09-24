Η Σερβία προηγήθηκε από πολύ νωρίς, η Εθνική Ελλάδας όμως δεν πτοήθηκε, έκανε το παιχνίδι της, είχε πολλές ευκαιρίες, ισοφάρισε με τον Τζόλη και τελικά στο 95′ έκανε το 1-2 με τον Δουβίκα και πήρε τη νίκη στην πρεμιέρα της League A του Nations League.

Ο αγώνας δεν θα μπορούσε να αρχίσει με χειρότερο τρόπο για την Εθνική μας ομάδα, καθώς μόλις στο 4ο λεπτό η άμυνα αδράνησε και ο Τάντιτς μπήκε από αριστερά στην περιοχή και έκανε το γύρισμα για τον Ζίβκοβιτς που σκόραρε εύκολα για το 1-0.

Η συνέχεια, όμως, ήταν καλύτερη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά το γεγονός ότι το σκορ δεν άλλαζε. Στο 6′ η Ελλάδα είχε δοκάρι με το πλασέ του Καρέτσα και στο 9′ ο ίδιος παίκτης και ο Παυλίδης δεν κατάφεραν να βρουν τη μπάλα μετά την προσπάθεια του Κωστούλα και να τη στείλουν στα δίχτυα.

Η Εθνική ομάδα πατούσε πολύ καλύτερα από τους γηπεδούχους, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 15′ είχε νέα, μεγάλη, ευκαιρία για την ισοφάριση, με τον Κωστούλα αυτή τη φορά μετά το γύρισμα του Βαγιαννίδη, αλλά το τελείωμα δεν ήταν εύστοχο.

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς πίεζε για την ισοφάριση και θα μπορούσε να φτάσει σε αυτή και στο 20′ με τον Παυλίδη που έκανε το σουτ εντός περιοχής αλλά η μπάλα κόντραρε σε σώματα αντιπάλων και το 1-0 παρέμεινε.

Στο 30 βέβαια, από το πουθενά, λίγο έλειψε να γίνει το 2-0 από τον Γιόβιτς έπειτα από κόντρα στην ελληνική άμυνα, ο φορ της ΑΕΚ όμως αστόχησε από πολύ καλή θέση και η ευκαιρία χάθηκε. Η τελευταία ευκαιρία για το πρώτο ημίχρονο ήταν για την Ελλάδα στο 39′ με το σουτ του Τζόλη, ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς όμως κατάφερε με εντυπωσιακό τρόπο να αποκρούσει.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 49′, η Ελλάδα είχε νέα μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση καθώς έπειτα από κόντρες στην αντίπαλη άμυνα η μπάλα στρώθηκε στον Ρέτσο, το τελείωμά του όμως ήταν αδύναμο και ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς μπλόκαρε.

Στο 53′ ο Παυλίδης βγήκε τετ α τετ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ δεν μέτρησε επειδή ήταν οφσάιντ και στο 63′ ο Γιοβάνοβιτς έκανε την πρώτη αλλαγή, βάζοντας τον Ιωαννίδη στη θέση του Κωστούλα. Η Εθνική ομάδα είχε πάντα την πρωτοβουλία των κινήσεων και έψαχνε τον τρόπο για να φτάσει στην ισοφάριση, δεν μπορούσε όμως να τον βρει. Μέχρι που… τον βρήκε τελικά.

Στο 74′ ο Παυλίδης έδωσε στον Τζόλη και με αυτός με ωραίο διαγώνιο σουτ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 1-1, με τον Γιοβάνοβιτς να δίνει σύνθημα νίκης με τις αλλαγές που έκανε αμέσως μετά: Έξω οι Παυλίδης και Καρέτσας, μέσα οι Τεττέη και Δουβίκας. Η Εθνική ομάδα είχε μεγάλη ευκαιρία στο 88′ με τον Τζόλη στην αντεπίθεση αλλά ήταν άστοχος, στο 90′ χρειάστηκε η απίθανη επέμβαση του Τζολάκη σε κεφαλιά του Λούκιτς για να μη γίνει το 2-1 και τελικά η νίκη της Ελλάδας ήρθε στις καθυστερήσεις.

Στο 95′ ο Τσιμίκας ανέβηκε από αριστερά, έκανε τη σέντρα και ο Δουβίκας με κεφαλιά έγραψε το 1-2 και χάρισε το τρίποντο στην Εθνική ομάδα που ήταν καλύτερη από τη Σερβία σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Σερβία (Βέλικο Παούνοβιτς): Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σίμιτς (80′ Γκούντελι), Εράκοβιτς, Πάβλοβιτς, Κόστιτς (71′ Τέρζιτς), Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Ζίβκοβιτς, Τσβέτκοβιτς (46′ Λούκιτς), Τάντιτς, Γιόβιτς (71′ Γιόβελιτς).

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος (91′ Μιχαηλίδης), Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (91′ Ανδρούτσος), Καρέτσας (75′ Δουβίκας), Κωστούλας (63′ Ιωαννίδης), Τζόλης, Παυλίδης (75′ Τεττέη).