Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σερβία εκτός έδρας για την πρεμιέρα της League A του Nations League και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Ζίβκοβιτς (4′) και Τζόλη (74′).

Η Εθνική μας ομάδα είναι για πρώτη φορά στη League A και πήγε στο Βελιγράδι με στόχο, φυσικά, το θετικό αποτέλεσμα, το ματς όμως δεν ξεκίνησε καθόλου καλά.

Μόλις στο 4ο λεπτό ο Τάντιτς μπήκε στην περιοχή από αριστερά και έκανε το γύρισμα για το δεύτερο δοκάρι, όπου ο ανενόχλητος Ζίβκοβιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Ελλάδα είχε αρκετές ευκαιρίες στη συνέχεια για να ισοφαρίσει, η μπάλα όμως δεν κατέληγε στα δίχτυα, μέχρι που φτάσαμε στο 74′, όταν ο Παυλίδης έδωσε στον Τζόλη και αυτός με ωραίο διαγώνιο σουτ εντός περιοχής έγραψε το 1-1.