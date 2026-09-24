Το υπουργικό συμβούλιο της Ιταλίας ενέκρινε το μέτρο για το «πλαφόν» στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία της χώρας.

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί τις περασμένες ημέρες, οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν, στο εξής, το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Από το μέτρο εξαιρούνται τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί σε ιταλικό νηπιαγωγείο ή που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φοίτηση στις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού.

Οι νέοι αυτοί κανόνες πρόκειται να ισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά και, όπως έγινε γνωστό, τα σχολεία με μεγάλο ποσοστό ξένων μαθητών θα μπορούν να ζητήσουν νέους οικονομικούς πόρους για την έναρξη ειδικών κύκλων μαθημάτων ιταλικής γλώσσας. Για τους τυχόν «υπεράριθμους μαθητές» θα πρέπει, πάντως, να βρεθεί νέο σχολείο σε κοντινή απόσταση από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Επιβεβαιώνεται, επίσης, η απαγόρευση της μπούρκας όπως και η υποχρέωση, για αλλοδαπούς γονείς τα παιδιά των οποίων έχουν καταγράψει κακές σχολικές επιδόσεις, να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών. Σε όποιον δεν σεβαστεί τους δύο νέους αυτούς κανόνες θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το οποίο θα κυμαίνεται από 200 μέχρι 1.000 ευρώ.

«Πρόκειται για λογικά μέτρα τα οποία δεν διχάζουν, αλλά βοηθούν τους μαθητές να ενταχθούν πραγματικά, με σεβασμό στον νόμο, αποφεύγοντας τις τάξεις-γκέτο και προσφέροντας σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες», τόνισε σε μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

«Όλες οι διεθνείς μελέτες μας λένε ότι η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους είναι βασικής σημασίας για τη συνολική, σχολική απόδοση. Υπάρχουν στοιχεία και συστάσεις του ΟΟΣΑ προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα.