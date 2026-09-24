Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS NOW έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στον Λευκό Οίκο, αφού νωρίτερα τους απαγόρευσαν την είσοδο.

Το πρωί, ένας δικαστής διέταξε να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων των δύο καναλιών και του ενημερωτικού ιστοτόπου Politico στο Λευκό Οίκο.

Η διεύθυνση της υπηρεσίας Τύπου του Λευκού Οίκου, σε ένα δικαστικό έγγραφο ανέφερε ότι «αποκαταστάθηκε η πρόσβαση» των μέσων ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό ισχύει και για το Politico.