Ο Αρμάντο Γκονσάλες έκανε ντεμπούτο με γκολ στο Europa League στη νίκη του Ολυμπιακού με 2-1 επί της Γιαγκελόνια και η UEFA ανέβασε βίντεο στα social media.

Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός υπέγραψε τον περασμένο μήνα στους «ερυθρόλευκους» και έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν καθώς μετράει 4 γκολ και 2 ασίστ σε 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ένα από τα γκολ του Γκονσάλες ήταν αυτό με το οποίο έγινε το 1-1, πριν το 2-1 του Γιάρεμτσουκ, στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, με τον ίδιο να κάνει το ντεμπούτο του στη διοργάνωση.

Ένα ντεμπούτο στο οποίο εστίασε η UEFA, καθώς ανέβασε στα social media βίντεο με όσα έκανε ο Γκοναάλες στη νίκη του Ολυμπιακού επί των Πολωνών.